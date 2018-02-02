В Кадамжае прошел митинг против разработки золоторудного месторождения Шамбесай

В Кадамжайском районе Баткенской области местные жители вышли на митинг против разработки золоторудного месторождения Шамбесай.

Аким района Жаныбек Исаков опроверг информацию о митинге — по его словам, это была встреча жителей с представителями компании.

Жители округа Майдан в Кадамжайском районе вышли 2 февраля на митинг против разработки золоторудного месторождения Шамбесай, пишет радио «Азаттык».

По информации издания, около тысячи человек с плакатами на руках потребовали закрытия рудника. По их мнению, разработка вредит экологии и здоровью жителей.

Аким Кадамжайского района Жаныбек Исаков сообщил журналисту Кloop.kg, что собрание было не митингом, а встречей между жителями и австралийской компанией Z-Explorer, которая разрабатывает месторождение.

«Представители компании пригласили жителей с целью презентовать программу об использовании новой технологии в разработки рудника. Но жители пришли с плакатами, и все думают, что это митинг», — сказал Исаков.

Он добавил, что местные жители выступают против рудника еще с 2012 года. «После встречи местных жителей с представителями компании мы ушли. Перед собравшимся начал выступать Адахан Мадумаров», — сказал аким.

Пресс секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова сообщила журналисту Кloop.kg, что ситуация в Кадамжае стабильная, и обстановка под контролем.

Запасы золота на месторождении Шамбесай оцениваются в 8 тонн. Геологоразведочные работы на руднике начались еще в 2007 году, лицензия на добычу была выдана в 2012 году. С тех пор владельцы лицензии менялись несколько раз.

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