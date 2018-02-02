Директора ТЭЦ Бишкека временно отстранили из-за аварии

Нурлана Омуркула уулу временно сняли с должности директора ТЭЦ Бишкека — его отстранили на время изучения причин аварии на станции, которая произошла 26 января и привела к перебоям с отоплением по всему городу.

Компания «Электрические станции» отстранила от работы Омуркула уулу на время проведения следствия и изучения причин аварии на ТЭЦ Бишкека.

Пресс-секретарь Нацэнергохолдинга Аман Калыбеков подтвердил информацию журналисту Kloop.kg — по его словам, руководство «Электрических станций» решило временно отстранить Омуркула уулу на утреннем собрании 2 февраля.

«Все делается в рамках закона. Правительство рекомендовало отстранить от работы директора ТЭЦ. Поэтому руководители “Электрических станций” решили отстранить на время проведения следствия», — сказал Калыбеков.

По словам пресс-секретаря, исполняющим обязанности директора ТЭЦ назначили главного инженера предприятия Таалайбека Бектенова.

Премьер-министр Сапар Исаков 30 января порекомендовал Нацэнергохолдингу уволить директора ТЭЦ Бишкека Нурлана Омуркул уулу и первого замдиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева.

Генеральная прокуратура возбудила 30 января уголовное дело по статье «Халатность» из-за аварии на ТЭЦ Бишкека. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ответственность понесут чиновники госкомитета промышленности, Нацэнергохолдинга, «Электрических станций», ТЭЦ Бишкека и других госорганов.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла 26 января — из-за инцидента в квартирах горожан резко понизилась температура, а также начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек холодами, во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию. Теплоснабжение начало восстанавливаться только на пятый день после аварии, 30 января.

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