Водителя грузовика приговорили к 10 годам колонии по делу о гибели Джумакадырова

Суд приговорил водителя грузовика Афтандила Таалайбека уулу к 10 годам лишения свободы в колонии-поселении по делу о гибели вице-премьера Темира Джумакадырова и двух его помощников.

Московский районный суд Чуйской области вынес приговор Таалайбеку уулу 2 февраля — водителя грузовика признали виновным в гибели Джумакадырова и приговорили к 10 годам в колонии-поселении

По версии следствия, Таалайбек уулу врезался в автомобиль вице-премьер-министра, в результате чего погибли Джумакадыров и два его помощника.

Во время слушаний водитель грузовика признал вину и попросил прощения перед семьями погибших — это стало смягчающим обстоятельством, хотя прокуратура требовала приговорить Таалайбека уулу к 11 годам.

«В то утро мы с братом ехали в Бишкек. По дороге я попытался обогнать “Жигули”, выехал на встречную полосу, издалека увидел внедорожник. Моргал ему фарами, но уже было поздно. Когда ушел на обочину, джип попытался выехать туда же, куда и я на КамАЗе. В результате произошло столкновение», — говорил водитель на заседании 25 января.

Кроме лишения свободы, водителю также запретили пользоваться транспортными средствами в течение трех лет и обязали выплатить штраф в размере 2,1 млн сомов за поврежденный автомобиль.

Джумакадыров, его водитель и помощник погибли 7 октября 2017 года на трассе Бишкек — Кара-Балта. Машина Джумакадырова столкнулась с грузовиком, который, по словам очевидцев, выехал на встречную полосу.

Вице-премьер направлялся в Таласскую область, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам, которые прошли 15 октября. До выборного периода Джумакадыров отвечал за безопасность на дорогах из-за участившихся аварий.

Сейчас правительство внедряет проект «Умный город», который подразумевает установку камер наблюдения и контроль за нарушителями правил дорожного движения.

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