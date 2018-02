Британский Wanderlust назвал Кыргызстан самым «развивающимся направлением» для туризма в 2018 году

Британский журнал о путешествиях Wanderlust опубликовал рейтинг лучших стран для посещения в 2018 году — в этом рейтинге Кыргызстан занял первое место в номинации «Развивающиеся направления».

Find out what it's like to live as a modern nomad in Kyrgyzstan, as Lyn Hughes ventures into the depths of the fascinating country: https://t.co/pFvZ1IKXsV #Kyrgyzstan #nomad pic.twitter.com/FU5421xfEm

— Wanderlust magazine (@wanderlustmag) February 1, 2018