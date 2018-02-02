Британский Wanderlust назвал Кыргызстан самым «развивающимся направлением» для туризма в 2018 году

Британский журнал о путешествиях Wanderlust опубликовал рейтинг лучших стран для посещения в 2018 году — в этом рейтинге Кыргызстан занял первое место в номинации «Развивающиеся направления».

Find out what it's like to live as a modern nomad in Kyrgyzstan, as Lyn Hughes ventures into the depths of the fascinating country: https://t.co/pFvZ1IKXsV #Kyrgyzstan #nomad pic.twitter.com/FU5421xfEm — Wanderlust magazine (@wanderlustmag) February 1, 2018

Wanderlust опубликовал 1 февраля рейтинг лучших стран для посещения в 2018 году — в нём Кыргызстан занял первое место в номинации «Развивающиеся направления». Второе место в списке присудили Ирану, третье — Грузии.

«Здесь чувствуются Великий Шелковый путь. Эхо торговцев, караваны, нагруженные шелком, специями и драгоценными камнями — эти вещи все еще можно прочувствовать. Кажется, что Кыргызстан быстро становится вашими вратами к этому легендарному маршруту», — написал Wanderlust.

Награждение победителей рейтинга прошло 1 февраля в Лондоне. Церемония состоялась в выставочном комплексе «Олимпия», где проходит большая туристическая ярмарка.

От имени Кыргызстана в церемонии участвовала посол Гульнара Искакова, сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

Искакова поблагодарила Wanderlust и его читателей за высокие оценки туристического потенциала страны и пригласила участников мероприятия посетить третьи Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре этого года на берегу Иссык-Куля.

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