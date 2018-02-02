Более 100 тысяч женщин в Саудовской Аравии подали на 140 вакансий за первую неделю анонса

Управление паспортного контроля Саудовской Аравии получило 107 тысяч заявок от женщин на 140 мест для работы в аэропорту и на паспортном контроле — это всего за неделю после объявления вакансий.

Всего объявлений о работе для женщин посмотрели за неделю более 600 тысяч раз. Вакансии были открыты для работы в аэропорту и на паспортном контроле. Ведомство впервые объявило наем на работу среди женщин.

«Наём женщин на работу — это один из шагов в плане Саудовской Аравии по пересмотру экономике страны, который известен как “Видение Саудовской Аравии 2030”», — пишет издание «CNN».

Как пишет «CNN», большое количество заявок — 107 тысяч на 140 мест — говорит о том, что женщины «жаждут работать в стране, где сложно найти работу или начать свой бизнес».

Требования к претендентам на работу — возраст от 25 до 35 лет и наличие школьного аттестата. Согласно требованиям, заявительницы должны быть не просто гражданами Саудовской Аравии, но должны быть рождены и воспитаны в стране.

«Видение Саудовской Аравии 2030» — план по уменьшению зависимости экономики страны от нефтедобывающей промышленности за счет увеличения иностранных инвестиций.

Правительство Саудовской Аравии также стремится улучшить социальный сектор — образование, медицина и туризм. Реформы направлены на увеличение количества работающих женщин от 22 до 30 процентов.

В 2017 году правительство предложило впервые разрешить женщинам водить автомобили. Этот шаг — часть реформ главы Саудовской Аравии, принца Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

По мнению экспертов, снятие запрета на вождение машин женщинами повлияет на экономику страны и на их возможности для заработка.