Убийство учительницы в Сузаке — подозреваемого нашли по детали одежды на месте преступления

Милиция задержала подозреваемого в убийстве 52-летней учительницы из села Орто-Сай Сузакского района Джалал-Абадской области. По информации УВД, его нашли по детали одежды, оставленной в доме погибшей.

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Мыктыбек Турдубеков сообщил журналисту Кloop.kg, что милиция задержала 53-летнего мужчину по подозрению в убийстве 52-летней учительницы.

По словам Турдубекова, подозреваемый был найден по «атрибуту мужской одежды», который он, как утверждает следствие, оставил на месте преступления.

«По оставленному предмету милиция три дня искала соответствующую мужскую одежду. При задержании было видно, что подозреваемый [заменил оставленный предмет другим]», — сказал представитель УВД.

Турдубеков добавил, что, кроме детали одежды, экспертиза также показала совместимость волос и отпечатков пальцев подозреваемого.

Мужчину задержали на четвертый день после совершения преступления — убийство произошло 28 января. Сейчас он находится под стражей в Сузакском РОВД.

«Убийство совершено после ссоры между ними в тот день. Подозреваемый живет в этом же селе Орто-Сай Сузакского района. Он нигде не работает и был разведен», — сказал пресс-секретарь УВД.

Издание «Турмуш» пишет, что по итогам осмотра места преступления стало известно, что женщина сопротивлялась — на её теле нашли множественные телесные повреждения.

Милиция возбудило дело по статье «Убийство» Уголовного кодекса.