Это афиша 1919 года вечера питерских поэтов в Доме искусств. Чтобы подогреть интерес публики, на вечер были приглашены поэты Блок и Гумилёв. Цены на билеты были приемлемые, самый дорогой — 80 рублей. А ещё зрителей привлекали тем, что мы не видим. Два слова скрыты. Что там написано?

Ответ где-то в тексте письма.

А теперь интересности и годнота на выходные!