Вечеринка электронной музыки, выставка-аттракцион, психоделический рок и творчество Ван Гога — ещё больше интересных мероприятий и советов от Kloop.kg для читателей.
Подписчики нашей рассылки получили это письмо ещё вчера. Вы тоже можете подписаться, тем более, что скоро мы не будем публиковать письма на сайте:
Привет, дорогой читатель!
Сегодня вам пишет Азиза Раимбердиева, редактор коммерческих проектов Kloop.kg.
Сначала вопрос из моей любимой игры «Что? Где? Когда?»:
Это афиша 1919 года вечера питерских поэтов в Доме искусств. Чтобы подогреть интерес публики, на вечер были приглашены поэты Блок и Гумилёв. Цены на билеты были приемлемые, самый дорогой — 80 рублей. А ещё зрителей привлекали тем, что мы не видим. Два слова скрыты. Что там написано?
Ответ где-то в тексте письма.
А теперь интересности и годнота на выходные!
Куда сходить?
В Асанбай-центре стартовала выставка «Третье полушарие» алматинского художника Всеволода Демидова. Я страшно заинтригована, почему мероприятие называют аттракционом и какие инсталляции и перформансы там планируются. Вы тоже сходите на выходных, тем более, что вход свободный.
Вечер пятницы с отличной музыкой: бар the Basement принимает у себя старых-добрых и любимых «Эльсинор». Хороший повод вспомнить «Царевну-лягушку» и поностальгировать.
Вход свободный, но столы лучше бронировать заранее по номеру: 0555 336 136.
Ночь субботы тоже с отличной музыкой: в баре @191 будет 3-я «Культура». Это такая весёлая вечеринка электронной музыки. Что ожидаем: отличный звук, приятную атмосферу и интересное меню от организаторов. Вход: 200 сомов, начало в 22:00.
Если тусить надоело, а хочется чего-то прекрасного и эмоциального, сходите посмотреть красивое выступление Санкт-петербургского театра танца «Искушение» в Филармонии. Обещают финал под потоками воды, ну крутотенюшка же. А ещё покажут лучшие танцевальные номера за всю историю театра.
Что посмотреть?
В кинотеатрах стартовала черная комедия «Тоня против всех». Фильм об известной и скандальной фигуристке, которая пойдет на все ради победы. Посмотрите, как харизматичная Марго Робби ругается со всеми. По мне, героиня чокнутая, но посмотреть однозначно стоит (3 номинации на «Оскар», кстати).
От себя посоветую познакомиться с ранним творчеством Кристофера Нолана. Одна из моих самых любимых работ — «Помни». У фильма интересная подача: развязка дается в самом начале, но при этом интрига бешенная. Зритель наблюдает две линии повествования в разном порядке, которые потом сойдутся в один пазл. Смотреть стоит очень внимательно, Нолан как всегда разбросал кучу деталей и подсказок.
Что послушать?
Сначала мэйнстрим — предлагаю саундтреки к фильму «Малыш на драйве». Они шикарны, особенно B-A-B-Y в исполнении Карлы Томас. Послушать можно на iTunes или здесь (пока правообладатели не заблокировали).
Теперь немэйнстрим: Моя подруга Саша Ли (автор расследования о «Самаре», кстати) в восторге от группы King Gizzard & The Lizard Wizard. Эти ребята играют психоделический рок, при чем в своей странной манере. Они постоянно эксперементируют со звуком, ломают и переделывают инструменты, и в итоге гитара звучит уже вовсе не как гитара. Мне понравилось, и надеюсь вам тоже придется по душе такая любопытная музыка.
Ну и для разнообразия, вот вам 12-часовой джазовый плей-лист. После напряженной недели мне очень помогает.
Что почитать?
К большому стыду, читать я сейчас совсем не успеваю. Если вы относитесь к таким же вечно-работающим и ничего-не-успевающим, почитайте «Большую Телегу» Макса Фрая — в книге очень размеренное и неторопливое повествование. А лучше, послушайте аудиокнигу.
Вот, что авторы говорят о своем произведении:
Большая Телега, или Большой Воз, — так у некоторых народов называлось созвездие Большой Медведицы. Концепция книги такова: карта созвездия была определенным образом наложена на карту Европы, и я вот уже больше года езжу по тем городам, в которых отразились звезды Телеги, и в каждом городе пишу текст по следам событий, которые со мной там происходят.
Отзывы можно почитать в Живой библиотеке. Я не призываю к пиратству, но книги сейчас в Бишкеке нет (ха-ха!). Зато её можно заказать.
Чем ещё можно заняться?
У нас уже целый месяц «новой жизни» прошел. Предлагаю на этих выходных попробовать что-нибудь непривычное для вас: может это будет тайская кухня (в Baan Baan классные ланч-сеты), поход на скалодром (есть в K2 и батутном центре Smile) или стрельба из тренировочных пистолетов в Division.
А теперь ответ на вопрос из «Что? Где? Когда?» (вангую, что вы уже забыли про него). Два слова на афише, чтобы привлечь аудиторию — «помещение отапливается». Я надеюсь, у вас тоже. Поэтому, можно остаться дома и прослушать очень интересный онлайн-курс от МГУ «Юридическая поддержка стартапов».
Я сама его проходила: он подается очень забавным и понятным языком. И хотя речь идет о российском праве, там много полезного и для нас (ну а то, что наши законы иногда просто под копирку с российских, вы и так знаете).
Записаться можно здесь, старт через 20 дней. А пока – все видео курса.
Предлагаю посвятить эти выходные творчеству Ван Гога, с которым у меня особенные отношения. Подробней познакомиться с картинами можно на сайте музея Ван Гога. У Vox есть видео-объяснялка о нем, на сайте «радио Арзамас» можно почитать, как устроены его знаменитые «Красные виноградники», а у Ted-Ed — прикольное видео «Неожиданная математика на “Звездной ночи” Ван Гога».
А еще можно подписаться на канал NASA и посмотреть красивейшие видео.
Надеюсь, было интересно.
Всем обнимашек.
Азиза.
P.S. Чуть не забыла, напишите мне на почту aziza@kloop.kg, если хотите рассказать о своём мероприятии. В заголовке письма укажите «Хочу в доброе письмо». Если нам понравится, мы обязательно посоветуем вас.
Еще один P.S. Можно даже стать спонсором рассылки, но есть определенные правила. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только самое полезное и интересное. Писать тоже мне на aziza@kloop.kg с пометкой «Спонсор доброго письма».