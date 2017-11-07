Атамбаев погасил кредит за квартиру погибшего в аварии Темира Джумакадырова

Президент Алмазбек Атамбаев выплатил оставшуюся сумму по ипотечному кредиту за погибшего в аварии вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков сообщил журналисту Kloop.kg, что Атамбаев выплатил ипотечный кредит за квартиру Джумакадырова.

По словам Карыпбекова, президент был инициатором покупки квартиры для Джумакадырова и даже внес начальный взнос по кредиту.

«Атамбаев, узнав о том, что ипотека не выплачена до конца, внес оставшуюся сумму из собственных средств», — сказал он.

Глава КТРК не уточнил, какую сумму выделил на погашение кредита Алмазбек Атамбаев.

По словам Карыпбекова, Джумакадыров с семьей въехал в новую квартиру лишь полгода назад.

Карыпбеков ранее заявил, что близко дружил с Темиром Джумакадыровым и знал его почти 20 лет.

Пресс-служба аппарата президента оказалась недоступна для комментариев в момент публикации статьи.

Смерть Джумакадырова

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в ДТП утром 7 октября. На трассе Бишкек — Кара-Балта его автомобиль столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу.

В результате вице-премьер скончался на месте, также погибли его помощник и водитель. Джумакадыров направлялся в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.

Милиция возбудила уголовное дело по факту аварии, расследование взял под личный контроль министр внутренних дел Улан Исраилов.

Джумакадырова похоронили 9 октября на Ала-Арчинском кладбище. Прощальная панихида прошла в национальном театре имени Абдумомунова на Старой площади в Бишкеке.

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