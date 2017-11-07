Атамбаев погасил кредит за квартиру погибшего в аварии Темира Джумакадырова

Президент Алмазбек Атамбаев выплатил оставшуюся сумму по ипотечному кредиту за погибшего в аварии вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.
Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков сообщил журналисту Kloop.kg, что Атамбаев выплатил ипотечный кредит за квартиру Джумакадырова.
По словам Карыпбекова, президент был инициатором покупки квартиры для Джумакадырова и даже внес начальный взнос по кредиту.
«Атамбаев, узнав о том, что ипотека не выплачена до конца, внес оставшуюся сумму из собственных средств», — сказал он.
Глава КТРК не уточнил, какую сумму выделил на погашение кредита Алмазбек Атамбаев.
По словам Карыпбекова, Джумакадыров с семьей въехал в новую квартиру лишь полгода назад.
Карыпбеков ранее заявил, что близко дружил с Темиром Джумакадыровым и знал его почти 20 лет.
Пресс-служба аппарата президента оказалась недоступна для комментариев в момент публикации статьи.
Смерть Джумакадырова
Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в ДТП утром 7 октября. На трассе Бишкек — Кара-Балта его автомобиль столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу.
В результате вице-премьер скончался на месте, также погибли его помощник и водитель. Джумакадыров направлялся в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.
Милиция возбудила уголовное дело по факту аварии, расследование взял под личный контроль министр внутренних дел Улан Исраилов.
Джумакадырова похоронили 9 октября на Ала-Арчинском кладбище. Прощальная панихида прошла в национальном театре имени Абдумомунова на Старой площади в Бишкеке.
По теме:
- Гибель Джумакадырова: Водителя КамАЗа назвали виновным в аварии
- Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе