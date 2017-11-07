Как Кыргызстан пережил Октябрьскую революцию 100 лет назад

Октябрьской революции, которая кардинально повлияла на историю Российской империи, всех ее частей, и всего мира, 7 ноября исполнилось ровно сто лет. Kloop.kg с помощью историков и записей из архивов рассказывает, что происходило в это время на территории современного Кыргызстана.

До этого года 7 ноября Кыргызстан отмечал годовщину Октябрьской революции. Даже в России этот праздник еще в 1996 году заменили на День согласия и примирения, который уже больше 10 лет назад перестал быть выходным днем.

В этом году официально годовщина Октябрьской революции перестала отмечаться и в Кыргызстане — президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о введении новых праздников взамен ему. Они отмечаются 7 и 8 ноября и называются Днями истории и памяти предков. Тем не менее, в этот день революции исполняется 100 лет.

Что происходило в это время на территории современного Кыргызстана? Kloop.kg поговорил об этом с двумя историками — Максатом Бегалиевым и Людмилой Решетовой — и дополнил их рассказы архивными данными.

До октября

Российский император Николай II отрекся от престола после Февральской революции — 2 марта. Уже на следующий день это известие по телеграфу дошло до Верного (Алматы) и Пишпека (Бишкека). С этого момента начинаются изменения в жизни простого кочевого народа.

Временное правительство во главе с Александром Керенским, которое пришло к власти вскоре после февральского переворота, провозгласило республику, свободу слова и собраний и освободило политзаключенных. Но в целом эта власть показала себя как довольно умеренная. Временное правительство продолжало участвовать в Первой мировой войне, выполняя обязательства России перед ее союзниками — Британией и Францией.

Этой политикой были недовольны большевики и левые эсеры — они хотели прекратить войну и начать реформы для облегчения жизни трудового класса. Они протестовали и устраивали забастовки, но Временное правительство подавляло их.