Как Кыргызстан пережил Октябрьскую революцию 100 лет назад

Октябрьской революции, которая кардинально повлияла на историю Российской империи, всех ее частей, и всего мира, 7 ноября исполнилось ровно сто лет. Kloop.kg с помощью историков и записей из архивов рассказывает, что происходило в это время на территории современного Кыргызстана.
До этого года 7 ноября Кыргызстан отмечал годовщину Октябрьской революции. Даже в России этот праздник еще в 1996 году заменили на День согласия и примирения, который уже больше 10 лет назад перестал быть выходным днем.
В этом году официально годовщина Октябрьской революции перестала отмечаться и в Кыргызстане — президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о введении новых праздников взамен ему. Они отмечаются 7 и 8 ноября и называются Днями истории и памяти предков. Тем не менее, в этот день революции исполняется 100 лет.
Что происходило в это время на территории современного Кыргызстана? Kloop.kg поговорил об этом с двумя историками — Максатом Бегалиевым и Людмилой Решетовой — и дополнил их рассказы архивными данными.
До октября
Российский император Николай II отрекся от престола после Февральской революции — 2 марта. Уже на следующий день это известие по телеграфу дошло до Верного (Алматы) и Пишпека (Бишкека). С этого момента начинаются изменения в жизни простого кочевого народа.
Временное правительство во главе с Александром Керенским, которое пришло к власти вскоре после февральского переворота, провозгласило республику, свободу слова и собраний и освободило политзаключенных. Но в целом эта власть показала себя как довольно умеренная. Временное правительство продолжало участвовать в Первой мировой войне, выполняя обязательства России перед ее союзниками — Британией и Францией.
Этой политикой были недовольны большевики и левые эсеры — они хотели прекратить войну и начать реформы для облегчения жизни трудового класса. Они протестовали и устраивали забастовки, но Временное правительство подавляло их.
В Пишпеке на митинги тоже собирались небольшие группы людей, несогласных с политикой новой власти. Но Временное правительство находилось за тысячи километров от них, а численность их самих в Центральной Азии была ничтожно мала.
Правительство Керенского собиралось созвать Учредительное собрание, которое должно было разработать и утвердить новый государственный порядок. Левые радикалы — большевики и левые эсеры — сделали ставку на вооруженный захват власти, не дожидаясь выборов в Учредительное собрание.
Октябрьская революция
25 октября 1917 года в Петрограде началось вооружённое восстание. Штурмовать Зимний дворец, где заседало Временное правительство, вышло несколько тысяч вооруженных матросов, солдат и рабочих — это немного, но власть Керенского оказалось попросту некому защищать. К тому времени правительство своей политикой оттолкнуло от себя и монархистов, и правых и левых радикалов.
Власть в стране перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые на следующий же день провели съезд и приняли две декрета: «О мире» (прекращение участия России в Первой мировой войне) и «О земле», который дал крестьянам право на захват помещичьей земли и фактически положил начало раскулачиванию богатых людей по всей стране.
За короткий срок — до середины февраля 1918 — власть Советов была установлена почти во всей бывшей империи.
В первые дни после октябрьского переворота на территории современного Кыргызстана ничего особенного не происходило — позиции меньшевиков, эсеров и большевиков были здесь слишком слабы. Эти партии были почти незнакомы местному населению, а их численность была слишком мала.
Основные события в Туркестане — регионе, частью которого был и Кыргызстан — происходили в это время в Ташкенте. Там была расположена краевая администрация и органы власти, издавались газеты, было много рабочих (прежде всего, железнодорожников).
В Ташкенте велась ожесточенная борьба за позиции большевиков, а в удаленных от него частях Туркестана — в том числе, и в Кыргызстане — новая власть установилась почти без кровопролития. Здесь для установления власти Советов достаточно было собрать пару сотен вооруженных дружинников и вывести на митинг еще несколько сот человек.
Как Кыргызстан принимал советскую власть
В Кыргызстане первыми советскую власть приняли сулюктинские шахтеры в ноябре 1917 года, в этом же месяце она установилась в Кызыл-Кие, а в январе 1918 года — в Оше. Первым среди районов северного Кыргызстана, где установилась советская власть, был Талас. В этом решающую роль сыграли близость Ташкента и Аулие-Аты (сейчас это казахский Тараз) — там был крупный отряд рабочих железнодорожников.Победа советской власти в Пишпекском и Пржевальском уездах была достигнута в упорной борьбе. После Уркуна 1916 года многие местные кыргызы бежали в Китай и население этих уездов в то время состояло в основном из переселенцев-колонизаторов, которые враждебно относились к национальной политике большевиков.
Не был исключением и уездный город Пишпек. В ноябре-декабре 1917 года многолюдные митинги стали почти ежедневными — их причиной стал продовольственный кризис в городе.
Один из них состоялся 31 декабря 1917 года в Дубовом парке. Старые власти старались сорвать его, а трудящиеся этого не допускали. Первым на митинге по предложению большевиков решался вопрос о продаже населению конфискованных у спекулянтов продуктов по фиксированным ценам, — это перетянуло большинство участников митинга на сторону большевиков. Здесь же решался вопрос о смене начальника милиции и о создании народной дружины, в которую добровольцами записались около 200 человек.
В Пржевальском уезде и его Нарынском участке установление советской власти затянулось до лета 1918 года. При поддержке красногвардейской дружины в июне 1918 года советская власть установилась в Нарыне и Токмоке.
К осени 1918 года советская власть без кровопролития установилась на всей территории Кыргызстана. Кыргызы, потерпевшие жестокое поражение от царизма в восстании 1916 года и не получившие никакой поддержки при Временном правительстве, поддержали советскую власть.
Но когда начались земельные реформы и раскулачивание богатых, бии и манапы стали выступать против советов — так появилось басмаческое движение.
Борьба с басмачеством
Многие представители племенной и родовой знати — бии и манапы — находились в Китае вместе со своими сородичами после Уркуна 1916 года. В Кыргызстан они стали постепенно возвращаться между 1917 и 1922 годами — советская власть призывала их вернуться. На всем пути из Китая для них открыли пункты питания и медицинского обслуживания, а вернувшихся обеспечивали собственной землей..
Местная элита, которая после подавления восстания 1916 года осталась на родине, имела свои преимущества: уже после февральской революции она вошла в органы власти, создаваемые на местах Временным правительством. Эта ситуация продлилась довольно долго — пока в 1922 году окрепшая советская власть не начала чистить местные органы власти от бывших помещиков, буржуазии, биев, манапов, баев и духовенства. Из числа коренного населения первым большевиком, продвигающим советскую власть в Кыргызстане, стал Табалды Жукеев. После вступления в партию он взял имя Александр Пудовкин. Но почти всю гражданскую войну он провел в России, сражаясь на Кубани и в других местах.
Большевистское руководство в Москве — Ленин, Троцкий и другие — очень плохо знали особенности Туркестана, поэтому в первые 10 лет здесь было допущено много ошибок, которые сильно мешали деятельности советской власти. Реальной и почти единственной опорой большевиков в Туркестане был немногочисленный пролетариат, который был сосредоточен в городах, на шахтах и на железной дороге.
Из-за того, что большая часть коренного населения в Пишпеке и Ташкенте была необразованной, первый состав Советов до начала 20-х годов почти полностью состоял из русских, евреев, украинцев и армян. Большевики, столкнувшись с непониманием коренного населения и вооруженным сопротивлением басмачей, прибегали к террору.
Басмаческое движение тогда играло значительную антисоветскую силу, оно возникло еще в начале становления советской власти и по сути было продолжением движения 1916 года. Но среди местного населения были и те, кто видел будущее своего народа в советской системе. В том числе это были и представители кыргызской элиты, например, Кадырбек Камчибеков – внук Алайской царицы Курманжан-датки. Так народ разделился на две части и началась изнурительная гражданская война, затянувшаяся на пять лет.
Советская власть пыталась переманить на свою сторону главарей басмаческих отрядов или заручиться их нейтралитетом с помощью переговоров или подкупа. Если это не помогало, начинались вооруженные стычки.
В 1919 году в Туркестан приехал военачальник Михаил Фрунзе — он приступил к организации разгрома басмачества. В Красную Армию в это время призвали 25 тысяч человек, основную часть из которых составили кыргызы. Кыргызский большевик Арстаналы Осмонбеков организовал отдельный кавалерийский дивизион для борьбы с басмачеством на юге Кыргызстана.
Историк Максат Бегалиев говорит, что Михаил Фрунзе в борьбе с басмачами отличался особой жестокостью.
«Про его зверства сейчас выходит много материалов в Таджикистане и Узбекистане, и только у нас по привычке продолжают его мифологизировать», — говорит он.
Основные силы басмаческого движения были разгромлены к 1923 году. Решающую роль в этом сыграло местное население, уставшее от басмаческих набегов, поджогов, убийств и грабежей. За это время погибло не менее 10 тысяч басмачей, а потери Красной армии в Туркестане в 20-е годы составили около полутора тысяч человек. О потерях местного населения в это время никаких данных не сохранилось.
Только после победы над басмачеством большевики поняли, что нужно бороться за умы коренного населения. Начинается «коренизация» — активное привлечение местного населения в ряды партии. Постепенно эта политика начала давать результаты и советская власть стала укрепляться.
В Туркестане стали строиться школы и больницы, доступные для местного населения. Началась ликвидация безграмотности коренного населения и массовая коллективизация.
По словам историка Максата Бегалиева, трудно оценить, что бы ждало Туркестанский регион, не случись революции:
«Большевики совершили здесь радикальную модернизацию, но абсолютно насильственными методами и с огромным количеством жертв. Они на десятилетия оторвали край от исторически с ним тесно связанных Восточного Туркестана, северного Афганистана и Ирана. […] Очень трудно сказать, как бы шло развитие Центральной Азии, но то, что большевики в корне изменили ее историю и повернули ход ее развития на 180 градусов (со всеми плюсами и минусами), не подлежит сомнению».