Футболист Валерий Кичин отказался играть за сборную Кыргызстана

Защитник Валерий Кичин больше не будет выступать за национальную сборную Кыргызстана по футболу. Игрок решил сосредоточиться на клубной карьере.

Защитник российского футбольного клуба «Енисей» Валерий Кичин отказался выступать за национальную сборную Кыргызстана. Эту новость Kloop.kg подтвердил вице-президент Федерации футбола Кыргызстана Дастан Конокбаев.

По словам Конокбаева, официальное заявление в адрес федерации поступило еще 16 октября.

«Валерий Кичин написал официальное заявление по собственному желанию в октябре месяце. Если в будущем он решит вернуться в сборную, Федерация готова рассмотреть этот вопрос. Это зачастую зависит от решения главного тренера национальной сборной Кыргызстана по футболу», — сказал Конокбаев.

Причину своего отказа играть за сборную Валерий Кичин прокомментировал редакции Sputnik Кыргызстан.

«Решил сосредоточиться на клубной карьере. Из-за сборной у меня возникли проблемы в клубе. Но никакого давления не было, это сугубо личное решение», — сказал Кичин.

В прошлом году, на церемонии вручения наград за достижения в области футбола FFKR Football Awards, Валерий Кичин был назван лучшим футболистом 2016 года.

Последний матч Кичина за сборную Кыргызстана состоялся 10 октября 2017 года против сборной Мьянмы (2:2) в рамках финальной отборочной стадии чемпионата Азии 2019 года.

Кичин дебютировал в футболке национальной сборной в 2011 году в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2014 года против сборной Узбекистана.

Защитник провел 23 официальных матча за национальную сборную. За все время выступления забил 3 гола — в ворота Кувейта и Казахстана.

Фото: Федерация футбола Кыргызской Республики