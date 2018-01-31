Парламент изучит причины аварии на ТЭЦ Бишкека и затраты в $386 млн на модернизацию станции

Депутаты создали парламентскую комиссию для изучения затрат на модернизацию бишкекской ТЭЦ, на которой 26 января произошла авария. Инцидент привел к перебоям в теплоснабжении в квартиры горожан.

Комиссию создали 31 января на заседании парламента после того, как депутаты допросили по аварии на бишкекской ТЭЦ премьер-министра Сапара Исакова. В её состав вошли представители от каждой фракции.

«Мы должны создать свою собственную комиссию. Мы ведь создаем правительство, и они отчитываются перед нами. Как правительство может проверить себя самих? Потом сверим результаты проверок обеих комиссий», — сказал депутат Исхак Масалиев на заседании.

Премьер-министр Сапар Исаков 31 января выступил перед депутатами, объясняя, как и почему 26 января произошла авария на ТЭЦ Бишкека

Исаков, вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, начальство ТЭЦ Бишкека и Нацэнергхолдинг на протяжении более семи часов отвечали на вопросы депутатов парламента о причинах и последствиях аварии.

Председатель Нацэнергохолдинга Айбек Калиев объяснил депутатам, что причиной аварии послужил неисправный насос. По его словам, работники ТЭЦ Бишкека пытались устранить поломку в течение 5-7 часов, но при попытке запуска дополнительных котлов произошла еще одна авария.

Он также заявил, что модернизация прошла без нарушений, а сбой произошел на старом оборудовании. Депутаты просили отчитаться, на что было затрачено $386 млн, и что именно модернизировали.

Бишкек без тепла

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января — инцидент привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека и вызвал недовольство среди горожан.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек холодами, во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Теплоснабжение в домах бишкекчан почти полностью восстановили на пятый день после аварии.

Исаков в своем обращении 29 января попросил прощения у горожан за ситуацию с аварией на ТЭЦ и пообещал, что «все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание».

Генеральная прокуратура также возбудила дело по статье «Халатность» Уголовного кодекса.

Модернизация ТЭЦ завершилась в 2017 году — были построены два новых котла взамен возьми старых. Всего на модернизацию потратили 386 млн долларов, которые в качестве кредита выдал Китай. Эти деньги кыргызстан должен вернуть в течение 20 лет.

Соавтор: Рустам Халимов

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