Почему ТЭЦ критикуют за промедление при запуске нового котла, и как это касается бишкекчан

Энергетики признали, что не запустили второй котёл на новом энергоблоке бишкекской ТЭЦ сразу после аварии — этот инцидент оставил горожан без тепла в многоквартирных домах на несколько дней. Почему промедление при запуске агрегата вызывало осуждение?

Главный инженер ТЭЦ Бишкека Нургазы Курманбеков 29 января во время выступления перед журналистами назвал «упущением» то, что они не запустили второй котёл в новом энергоблоке после аварии, произошедшей на станции 26 января.

Два новых мощных котла были установлены во время модернизации ТЭЦ Бишкека, частично завершившейся в августе 2017 года — вместе эти два агрегата составляют новый энергоблок.

Заменой котлов занималась китайская компания TBEA за $386 млн. По словам заместителя директора проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека» Чжу Хай Лонга, оба котла были готовы к работе сразу после завершения строительства.

Однако с началом отопительного сезона начальство ТЭЦ оставило только один из двух новых котлов включенным — как объяснил Чжу Хай Лонг, мощности для отопления Бишкека тогда хватало.

По его словам, китайским специалистам, временно работающим на новом энергоблоке, не давали команду включить второй котёл, когда 26 января произошла авария.

«Когда произошла авария, работал лишь один новый блок, второй был в резерве», — сказал заместитель директора проекта в интервью 24.kg.

Указание о запуске второго агрегата поступило только через три дня после поломки на ТЭЦ — за это время температура в квартирах бишкекчан заметно снизилась, что вызвало их недовольство, потому что перебои в теплоснабжении совпали с пришедшими в город холодами.

Почему это вызвало осуждение?

Запуск второго котлоагрегата на новом энергоблоке мог, вероятно, спасти ситуацию с теплоснабжением, и бишкекчанам не пришлось бы сильно мерзнуть в своих квартирах на протяжении нескольких дней.

Государственные энергетики с неохотой признали, что вовремя не запустили второй котёл на новом энергоблоке — во время пресс-конференции 29 января журналисты неоднократно задавали им вопросы о том, сколько котлов было включено, но не получали конкретных ответов.

«Почему вы не даете команду включить новый котел, когда весь город замерзает? Вы замораживаете город умышленно? Вы нам что блокаду Ленинграда умышленно устроили?» — задавали вопросы журналисты.

Главный инженер ТЭЦ объяснил, что они начали восстанавливать теплоснабжение со старых котлов, потому что те быстрее запускались относительно новых — за 3 часа вместо 10 часов.

«В тот момент это было упущение, не включили. У меня другие котлы были со старого блока. На запуск нового котла уходит 10 часов, а на включение котлов старого блока уходит три часа», — сказал он.

Сейчас оба обновленных котла вырабатывают тепло и электроэнергию и загружены более, чем на 90 процентов, а теплоснабжение квартир бишкекчан постепенно восстанавливается.

Бишкек без тепла

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января — инцидент привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека и вызвал недовольство среди горожан.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек холодами, во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Теплоснабжение в домах бишкекчан почти полностью восстановили на пятый день после аварии.

Исаков в своем обращении 29 января попросил прощения у горожан за ситуацию с аварией на ТЭЦ и пообещал, что «все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание».

Генеральная прокуратура также возбудила дело по статье «Халатность» Уголовного кодекса.

Модернизация ТЭЦ завершилась в 2017 году — были построены два новых котла взамен возьми старых. Всего на модернизацию потратили 386 млн долларов, которые в качестве кредита выдал Китай. Эти деньги кыргызстан должен вернуть в течение 20 лет.