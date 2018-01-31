Кто стоит на Льва Толстого? Почему кыргызстанцы ждут шанса заработать тяжелым трудом

Самая известная стихийная биржа труда в Бишкеке расположена вдоль улицы Льва Толстого и тянется несколько кварталов. Ежедневно люди приходят сюда в поисках заработка. Корреспондентка Kloop.kg Регина Им узнала, почему люди на бирже не находят постоянную работу, чем они зарабатывают, и как попадают сюда.

Нехватка рабочих мест в Кыргызстане — явление не новое. В 2017 году число безработных в стране превышало 180 тысяч — за 10 лет общий уровень безработицы упал с 8,2% до 7,2%.

Те, кто отчаялся найти постоянную работу, ищут случайный заработок на неофициальных биржах труда — это места, где безработные люди стоят в ожидании предложений работы. Таких точек в Бишкеке три: рядом с рынком «Дордой», на Ошском рынке и на улице Льва Толстого.

Неофициальная биржа на улице Льва Толстого тянется на два километра — от улицы Панфилова до бульвара Молодой гвардии. Подсчитать, сколько людей приходит сюда каждый день, почти невозможно — мужчины и женщины стоят маленькими группами в ожидании работы на протяжении нескольких кварталов, несмотря на снегопад и мороз.

Каждый раз, когда наша машина приближается к очередной группе людей, ее окружают безработные и наперебой спрашивают: «Работа? Работа?» В их глазах — и надежда, и опустошающая безнадежность.

Узнав, что мы журналисты, они разбегаются и прячут лица — почти все, кто ищет здесь работу, стыдятся этого и самого статуса «безработный». Без камер и микрофонов многие жалуются на трудности, но на предложение рассказать о них под запись только машут рукой: «А что толку? Все равно никто работу не даст».

Но некоторые все-таки рассказывают нам, как они зарабатывают, и с какими трудностями им приходится сталкиваться на бирже. Это их истории.