Исаков заявил, что не принял отставку Калиева после аварии на бишкекской ТЭЦ

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что не принял отставку главы Нацэнергохолднига Айбека Калиева. По словам главы правительства, на Калиеве есть часть вины за аварию на ТЭЦ Бишкека, но он «старается и болеет за работу».

Исаков заявил в парламенте 31 января, что из-за аварии на ТЭЦ только глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев написал заявление об отставке.

«Я не принял заявление. Не хочу защищать Айбека Рыспековича, но он очень старается, болеет за работу, не спит. Конечно, есть проблемы, есть и его вина, надо открыто сказать», — сказал Исаков.

За день до отчета в парламенте Исаков порекомендовал Калиеву уволить директора ТЭЦ Бишкека Нурлана Омуркул уулу и первого замдиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева.

Правительство создало межведомственную комиссию для выявления причин аварии на ТЭЦ, в состав которой вошли представители госорганов, специалисты в области энергетики, депутаты парламента и независимые эксперты.

По итогам работы комиссии будут наказаны виновные, которые проявили халатное отношение к своим обязанностям.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января — инцидент привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека и вызвал недовольство среди горожан.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек холодами, во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Теплоснабжение в домах бишкекчан почти полностью восстановили на пятый день после аварии.

Исаков в своем обращении 29 января попросил прощения у горожан за ситуацию с аварией на ТЭЦ и пообещал, что «все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание».

Генеральная прокуратура также возбудила дело по статье «Халатность» Уголовного кодекса.

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