ГРС: Установка камер по проекту «Умный город» переносится на неопределенный срок

Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастан Догоев заявил, что не может назвать точную дату установки камер на дорогах Бишкека и Оша. Ранее правительство обещало, что первые камеры в тестовом режиме будут запущены уже в конце января.

Догоев заявил 31 января на коллегии ГРС, что сроки установки камер по проекту «Умный город» переносятся. Камеры на дорогах должна установить китайская компания «Хуавэй».

«Мы ждем, что скоро компания доставит камеры для последующей их установки. Сроки пока не можем назвать. Со стороны подрядчика была озвучена информация о том, что технику доставят в конце января, но пока работа не началась. Признаем, что сроки переносятся», — сказал Догоев.

Однако председатель ГРС не уточнил, на какое время переносится установка первых камер на дорогах Бишкека и Оша.

В середине января глава Агентства по продвижению инвестиций Кыргызстана Эсенкул Момункулов заявил, что «Хуавэй» установит тестовые видеокамеры в Бишкеке и Оше в конце января. Всего камерами должны были оборудовать четыре перекрестка в этих городах.

Контракт с «Хуавэй»

Правительство Кыргызстана 11 января подписало контракт с «Хуавэй» на установку камер по проекту «Умный город». Инвестиции в проект составят $60 млн. Деньги, потраченные на установку камер, будут выплачиваться инвесторам за счет штрафов.

По словам премьер-министра Сапара Исакова, в Бишкеке и Оше компания установит 70 камер. Он добавил, что собранными штрафами будет распоряжаться исключительно кыргызская сторона.

Проект рассчитан на полтора года, после его завершения камерами будет управлять госпредприятие «Инфоком».

Инвестиционное соглашение заключили на фоне разбирательств со стороны финансовой полиции в отношении «Хуавэя», которое началось в 2015 году — по информации следствия, бишкекский филиал китайской компании превысил стоимость строительства волоконно-оптических линий связи из Иркештама в Ош.

Тогда финансовая полиция арестовала все расчетные счета и имущество бишкекского офиса «Хуавэя». Руководству компании в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас статус этого разбирательства неизвестен, а правительство не видит в нем препятствий для сотрудничества.

В Бишкеке камеры на дорогах обещают установить с 2011 года. Камеры должны были поставить в рамках проекта «Умный город». Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках пригорода столицы.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

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