Чуйская область: Милиция задержала мужчину с почти 19 кг спайса

Оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) задержали 30 января мужчину с 18,9 кг спайса в селе Орто-Сай Чуйской области. Стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 19 млн сомов.

Пресс-служба МВД сообщила, что оперативники СБНОН задержали 30 января в селе Орто-Сай мужчину, подозреваемого в изготовлении и распространении наркотиков.

«У задержанного, являющегося гражданином Кыргызстана, обнаружены и изъяты психотропные вещества “спайс” в особо крупном размере, вес изъятого составляет 18,9 кг», — говорится в сообщении МВД.

Оперативники оценили изъятую партию наркотиков в 19 млн сомов.

По данным МВД, задержанный был членом преступной группировки, которая изготавливала и распространяла синтетические наркотики.

«Члены преступной группы распространяли психотропные вещества в Кыргызстане и в Казахстане, путем контрабандного ввоза», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Оперативники разыскивают других членов группировки. МВД возбудило дело по статье «Незаконное изготовление и сбыт наркотических средств».

Спайс в Кыргызстане

Синтетический курительный наркотик спайс запретили в Кыргызстане в 2015 году — через 10 месяцев после появления на стенах зданий Бишкека объявлений о продаже этого наркотика. Первое уголовное дело на продавца спайса возбудили в декабре 2015 года.

«Спайс» — это общее название для курительных смесей, которые содержат различные синтетические вещества; основными ингредиентами спайса являются синтетические каннабиноиды.

Оба синтетических вещества запрещены в некоторых странах Европы, США, России, Беларуси, Украине, Чили, Японии, Канаде, Турции, ОАЭ, Южной Корее и Австралии.

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