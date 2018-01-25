Инвестор «Умного города» с офисом в кафе. Что известно о компании «АКА Инвест»?

Малоизвестная кыргызская компания «АКА Инвест» собирается купить крупнейший в Кыргызстане мобильный оператор «Мегаком», оцениваемый примерно в $200 млн, и инвестировать $9 млн в систему «Умных городов» в Кыргызстане. О компании почти ничего неизвестно, как и о происхождении денег для таких сделок.

Китайский и кыргызский инвесторы вкладывают $60 млн

Правительство Кыргызстана 11 января подписало инвестиционное соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. — по договору, она займется созданием системы «умных городов» в Кыргызстане.

Проект оценивается в $60 млн — на эти деньги Huawei установит камеры, светофоры и фонарные столбы, обеспечит интернетом и инфраструктурой Бишкек, Ош и трассы Бишкек — Чолпон-Ата, Бишкек — Ош и Бишкек — аэропорт «Манас».

В проекте «Умный город» Huawei Technologies занимается техническим обеспечением, а деньги вкладывают другие компании. Изначально единственным инвестором была Beijing China Veterans Lingxin Capital Management.

Директор Агентства по продвижению инвестиций (АПИ) Эсенкул Момункулов говорит, что эта компания — китайский государственный инвестиционный фонд, который вкладывает средства в современные технологии: искусственный интеллект и айти-парки.

Эсенкул Момункулов

«Beijing China управляет $5 млрд и инвестирует в разные сферы […] Это государственный инвестиционный фонд Китая, что тоже придает проекту хороший политический вес», — говорит он.

Единственные источники информации об этой компании — правительство Кыргызстана и сам Huawei. Журналисты Kloop.kg не нашли в открытых данных сведения об этом фонде.

По соглашению, Beijing China вкладывает в проект не всю сумму, а $51 млн. Остальные деньги — $9 млн — Huawei просила в качестве инвестиций со стороны правительства.

Но власти Кыргызстана отказались вкладывать собственные деньги, и тогда Huawei, по словам Момункулова, сам нашел второго соинвестора: малоизвестное кыргызское ОсОО «АКА минералз энд майнинг».

Через неделю после подписания соглашения эта компания переименовалась в «АКА Инвест» и официально сменила свой профиль с добычи полезных ископаемых на деятельность в сфере информационных технологий — как раз на то, что необходимо для создания «Умных городов».

Об «АКА Инвест» тоже почти нет информации — из публичных источников в Кыргызстане известно, что ей владеют некий Касым Курбанов и компания «AKA Petroleum».

Компания по добыче, но без месторождения

Журналисты Kloop.kg связались с самим Курбановым — он подтведил, что «АКА Инвест» собирается вкладывать деньги в проект «Умный город» и еще претендует на покупку сотового оператора «Мегаком», который был полностью национализирован в 2014 году.

По его словам, до перерегистрации компания занималась исследованием месторождений природных ископаемых в Кыргызстане. Но, по данным госагентства по минеральным ресурсам, у «АКА Инвест» не было какой-либо лицензии. Курбанов признает это — по его словам, они оформляли месторождения не на себя.

«Мы еще не взяли ни одно месторождение для себя, но у нас с партнерами есть сурьмяное месторождение. Оно не напрямую на нас оформлено», — сказал он.

Данные из государственного сайта «Открытый бюджет» говорят о том, что «АКА Инвест» не занималась активной деятельностью более двух лет — компания сдавала нулевые отчеты по налогам, которые отражаются в базе сайта.

Из «Открытого бюджета» также известно, что компания пыталась выиграть аукцион Госагентства по геологии и минеральным ресурсам, но, видимо, не смогла, и им вернули гарантийный взнос в размере 6 млн сомов.

Сам Курбанов говорит, что его компания ничего не нарушала и «все делала в рамках закона». «А на чем были основаны наши мотивы, нам не обязательно говорить», — сказал владелец «АКА Инвест».

«Часть большой организации»

Скриншот сайта компании AKA International

Курбанов говорит, что «АКА Инвест» — это «дочка» немецкой «AKA Petroleum», которая входит в группу компаний «АКА». Согласно информации на сайте «АКА International», в группе всего пять предприятий:

• «AKA Petroleum»;

• «AKA Immobilien»;

• «AKA London Trading»;

• «MBL Investments»;

• «AKA International»

Журналисты Kloop.kg получили доступ к учредительным и финансовым документам трех из пяти компаний — «AKA Petroleum», «AKA Immobilien» и «AKA London Trading».

Связь с кыргызским «АКА Инвест», согласно документам, выстроена таким образом:

• «AKA Petroleum» — со-владелец «АКА Инвест» вместе с Курбановым

• «AKA Immobilien» — 100%-й владелец «AKA Petroleum»