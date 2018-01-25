Инвестор «Умного города» с офисом в кафе. Что известно о компании «АКА Инвест»?

Малоизвестная кыргызская компания «АКА Инвест» собирается купить крупнейший в Кыргызстане мобильный оператор «Мегаком», оцениваемый примерно в $200 млн, и инвестировать $9 млн в систему «Умных городов» в Кыргызстане. О компании почти ничего неизвестно, как и о происхождении денег для таких сделок.
Китайский и кыргызский инвесторы вкладывают $60 млн
Правительство Кыргызстана 11 января подписало инвестиционное соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. — по договору, она займется созданием системы «умных городов» в Кыргызстане.
Проект оценивается в $60 млн — на эти деньги Huawei установит камеры, светофоры и фонарные столбы, обеспечит интернетом и инфраструктурой Бишкек, Ош и трассы Бишкек — Чолпон-Ата, Бишкек — Ош и Бишкек — аэропорт «Манас».
В проекте «Умный город» Huawei Technologies занимается техническим обеспечением, а деньги вкладывают другие компании. Изначально единственным инвестором была Beijing China Veterans Lingxin Capital Management.
Директор Агентства по продвижению инвестиций (АПИ) Эсенкул Момункулов говорит, что эта компания — китайский государственный инвестиционный фонд, который вкладывает средства в современные технологии: искусственный интеллект и айти-парки.
«Beijing China управляет $5 млрд и инвестирует в разные сферы […] Это государственный инвестиционный фонд Китая, что тоже придает проекту хороший политический вес», — говорит он.
Единственные источники информации об этой компании — правительство Кыргызстана и сам Huawei. Журналисты Kloop.kg не нашли в открытых данных сведения об этом фонде.
По соглашению, Beijing China вкладывает в проект не всю сумму, а $51 млн. Остальные деньги — $9 млн — Huawei просила в качестве инвестиций со стороны правительства.
Но власти Кыргызстана отказались вкладывать собственные деньги, и тогда Huawei, по словам Момункулова, сам нашел второго соинвестора: малоизвестное кыргызское ОсОО «АКА минералз энд майнинг».
Через неделю после подписания соглашения эта компания переименовалась в «АКА Инвест» и официально сменила свой профиль с добычи полезных ископаемых на деятельность в сфере информационных технологий — как раз на то, что необходимо для создания «Умных городов».
Об «АКА Инвест» тоже почти нет информации — из публичных источников в Кыргызстане известно, что ей владеют некий Касым Курбанов и компания «AKA Petroleum».
Компания по добыче, но без месторождения
Журналисты Kloop.kg связались с самим Курбановым — он подтведил, что «АКА Инвест» собирается вкладывать деньги в проект «Умный город» и еще претендует на покупку сотового оператора «Мегаком», который был полностью национализирован в 2014 году.
По его словам, до перерегистрации компания занималась исследованием месторождений природных ископаемых в Кыргызстане. Но, по данным госагентства по минеральным ресурсам, у «АКА Инвест» не было какой-либо лицензии. Курбанов признает это — по его словам, они оформляли месторождения не на себя.
«Мы еще не взяли ни одно месторождение для себя, но у нас с партнерами есть сурьмяное месторождение. Оно не напрямую на нас оформлено», — сказал он.
Данные из государственного сайта «Открытый бюджет» говорят о том, что «АКА Инвест» не занималась активной деятельностью более двух лет — компания сдавала нулевые отчеты по налогам, которые отражаются в базе сайта.
Из «Открытого бюджета» также известно, что компания пыталась выиграть аукцион Госагентства по геологии и минеральным ресурсам, но, видимо, не смогла, и им вернули гарантийный взнос в размере 6 млн сомов.
Сам Курбанов говорит, что его компания ничего не нарушала и «все делала в рамках закона». «А на чем были основаны наши мотивы, нам не обязательно говорить», — сказал владелец «АКА Инвест».
«Часть большой организации»
Курбанов говорит, что «АКА Инвест» — это «дочка» немецкой «AKA Petroleum», которая входит в группу компаний «АКА». Согласно информации на сайте «АКА International», в группе всего пять предприятий:
• «AKA Petroleum»;
• «AKA Immobilien»;
• «AKA London Trading»;
• «MBL Investments»;
• «AKA International»
Журналисты Kloop.kg получили доступ к учредительным и финансовым документам трех из пяти компаний — «AKA Petroleum», «AKA Immobilien» и «AKA London Trading».
Связь с кыргызским «АКА Инвест», согласно документам, выстроена таким образом:
• «AKA Petroleum» — со-владелец «АКА Инвест» вместе с Курбановым
• «AKA Immobilien» — 100%-й владелец «AKA Petroleum»
Согласно документам, «AKA Petroleum» занимается несколькими видами деятельности — от добычи нефти и газа до отельного бизнеса. «AKA Immobilien» полностью занимается строительным бизнесом.
По данным на 2017 год, «AKA Immobilien», в свою очередь, владеют три человека — Abdukadyr Khabibula (доля в 34%), Aibibula Nuermaimaiti (доля в 33%) и Aibibula Paliwanmuhaimaiti (доля в 33%).
По информации из британского реестра компаний, Abdukadyr Khabibula — гражданин Казахстана, а Aibibula Nuermaimaiti и Aibibula Paliwanmuhaimaiti — гражданки Китая.
Но информация об их гражданстве пока не подтверждается из других источников — например, в коммерческой базе данных «Орбис» все трое либо проживают, либо имеют гражданство Арабских Эмиратов.
В открытых источниках указано, что бизнес всех троих находится в Арабских Эмиратах, Турции, Германии, Англии, США и Китае.
Балансовые отчеты «AKA Petroleum» и «AKA Immobilien» за 2015 год показывают, что обе компании имели долги. Первая компания имеет долги более чем на 20 млн евро, а вторая — более 16 млн евро.
Однако балансовые отчеты не могут отражать полной информации о финансовом состоянии компаний — для этого необходимы другие документы, например, отчет о прибылях и убытках. Но более свежих данных о финансовом состоянии компаний в государственной базе юридических лиц Германии нет.
Инвестор с офисом в кафе
Представитель группы компаний «АКА» по имени Кудрат (скорее всего, это директор «AKA Petroleum» Кудрат Нурмамет) сказал в телефонном разговоре, что «АКА Инвест» будет «только финансировать» проект «Умный город» и подтвердил сотрудничество с Huawei. Он также добавил, что «АКА» хотят купить «Мегаком» через «АКА Инвест».
Кудрат упрекнул кыргызские СМИ в том, что они «навели много шума» вокруг них, и не стал отвечать на остальные вопросы — он попросил журналистов оставить официальный запрос в офисе компании по ее юридическому адресу.
Однако офисом оказалось бишкекское кафе на проспекте Жибек-Жолу, в котором ничего неизвестно об «АКА Инвест» — тогда Кудрат сказал, что предупредит сотрудников заведения о журналистах. «Там (в кафе) примут ваши вопросы и передадут нам», — сказал он.
Huawei Technologies, в свою очередь, вступается за «АКА Инвест» — по сообщению ее пиар-отдела, Huawei проверяла эту компанию и работала с ней.
«На самом деле для реализации этого проекта («Умный город») больше вкладывает Beijing China Veterans Lingxin Capital Investment, «АКА минералс» тоже чуть-чуть, но они просто маленькая часть. У нас есть отношения с ними, мы сотрудничали. У нас есть своя команда, мы проверяли их («АКА минералс»)», — ответила представитель Huawei Technologies на вопросы Kloop.kg.
Интересны инвестиции, а не инвесторы
Директор АПИ Эсенкул Момункулов также заверил, что правительство проверило компанию, но добавил, что властям «неинтересно», откуда берутся деньги на финансирование «Умного города», главное — успешная реализация проекта.
«Правительству неинтересно, как они («АКА Инвест») вошли [в проект], что они там делали. Для нас интересны $60 млн, а не кто это, и как профинансирует. Мы здесь видим Huawei как нашего основного контр-партнера, который заходит со своими инвесторами», — говорит директор АПИ.
По договору, инвесторы должны окупить свои $60 млн в течение 5 лет — это значит, что власти Кыргызстана должны выплачивать около 70 млн сомов ($1 млн) в месяц или 840 млн сомов в год. Эти деньги будут выплачивать из штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Ежегодно без «умного города» милиция собирает около 380 млн сомов штрафов — такие цифры, например, были озвучены за 2017 год.
Пресс-служба правительства сообщила Kloop.kg, что штрафы за нарушение правил дорожного движения будут поступать сперва в госбюджет, а затем в процентном соотношении (пока неизвестно, в каком) их будут выплачивать инвесторам.
«Умные города» Кыргызстана — «круче, чем в Дубае»
Huawei не первый год занимается разработкой «умных городов» для правительств разных стран. Из недавних подписанных проектов — «умный город» для немецкого Дуйсбурга.
Переговоры между кыргызским правительством и Huawei Technologies начались как минимум в июне 2017 года — тогда представители компании заявили, что готовы помочь правительству Сапара Исакова с программой «Таза коом», которая включает в себя создание «умных городов».
Huawei не первый год присутствует на рынке Кыргызстана — компания поставляет оборудование для крупнейших государственных и частных предприятий в сфере телекоммуникаций. Однако в 2015 году бишкекский офис Huawei был связан со скандалом, когда финансовая полиция Кыргызстана арестовала их счета и оборудование и взяла под стражу местное руководство по подозрению в завышении стоимости оптоволоконных линий.
Тем не менее правительство Кыргызстана не видит в возбуждении дела каких-либо препятствия для дальнейшего сотрудничества — более конкретно власти начали работать с Huawei по проекту «Умный город» с конца ноября прошлого года, когда Исаков создал рабочую группу из правительственных чиновников во главе с АПИ для разработки инвестиционного соглашения.
В своём презентационном ролике Huawei сравнивает «умный город» с нервной системой человека, где мозг — это центр управления, который следит за тем, чтобы все части города работали нормально и вовремя реагировали на внештатные ситуации.
Кыргызские чиновники в качестве примера работы Huawei любят приводить Дубаи в Арабских Эмиратах и не такой далекий от Кыргызстана таджикский Душанбе.
Премьер-министр Сапар Исаков обещал общественности, что «Умный город» в Бишкеке и Оше будет «круче, чем в Дубае», потому что Huawei будет использовать в Кыргызстане свои последние разработки для этого проекта.