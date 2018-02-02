Пострадавшие при пожаре на Ошском рынке торговцы могут получить компенсации

Администрация Ленинского района Бишкека встретилась с торговцами, которые финансово пострадали из-за пожара на Ошском рынке, для обсуждения компенсаций.

Глава райадминистрации Нурдин Тынаев сказал журналисту Kloop.kg, что дважды встретился с арендаторами, чьи торговые точки сгорели во время пожара на рынке «Сейтек» 30 января.

По словам Тынаева, директор «Сейтека» Чолпон Тойчубекова предложила торговцам в виде компенсации сделать льготы на арендную плату или «безвозмездно предоставить торговую площадь».

Тынаев говорит, что предложение устроило торговцев, а со стороны администрации власти постараются помочь торговцам с выплатой кредитов, которые они могли взять на развитие бизнеса.

«Мы предложили составить список банков и торговцев, у которых сгорел товар. Мы же постараемся встретиться с руководством банков и поговорить о финансовых послаблениях, снижении процентных ставок», — сказал он.

Пожар начался 30 января на рынке «Сейтек», а затем перекинулся на рынок «Берекет плюс» — оба рынка находятся в районе Ошского базара.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что огонь уничтожил 118 торговых мест. Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

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