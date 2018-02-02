Исаков заявил об идее «внедрения криптовалют в госзакупки», минфин это подтвердил

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что введение криптовалют поможет снизить уровень коррупции при госзакупках.

Исаков заявил на конференции «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы, что власти Кыргызстана рассматривают введение криптовалют в систему госзакупок.



«Сейчас все говорят про криптовалюты. Мы с коллегами обсуждаем вопрос внедрения криптовалют в систему госзакупок. Это поможет снизить уровень коррупции, при этом мы не несем больших рисков», — сказал он.

сказал он

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ответ на заявление Исакова сказал, что настроен пессимистично по отношению к криптовалютам. «Никто не знает, сохранятся ли эти криптовалюты», — сказал он.



В Департаменте госзакупок при Министерстве финансов Кыргызстана сказали журналисту Kloop.kg, что правительство действительно рассматривает введение криптовалют при госзакупках.



Ведущий специалист Улан Озумбеков сказал, что использование криптовалют при госзакупках улучшит мониторинг и исполнение контрактов.



«Мы рассматриваем этот вариант. Единственное, мы должны подойти к этой инициативе более тщательно. Я думаю, что мы обсудим введение криптовалют после приезда премьер-министра из Алматы», — сказал специалист.



Заявление Исакова противоречит позиции нацбанка Кыргызстана, который в 2014 году заявил, что не поддерживает использование криптовалют в стране. Главный банк страны порекомендовал кыргызстанцам не участвовать в любых операциях с криптовалютами.

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