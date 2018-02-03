Бишкек: Неизвестный напал на сотрудника милиции, объявлен план-перехват

В районе Восток-5 в Бишкеке в ночь с 2 на 3 февраля было совершено нападение на сотрудника милиции. Неизвестный выстрелил в милиционера из травматического оружия, пострадавший доставлен в больницу.

По информации издания «Кактус», которое ссылается на свой источник в правоохранительных органах, нападение произошло в полночь.

В микрорайоне Восток-5 неизвестный выстрелил из травматического оружия в сотрудника Свердловского УВД.

После выстрела нападавший сбежал. Раненый сотрудник милиции был доставлен в больницу — степень тяжести его травм пока неизвестна.

Правоохранительные органы установили личность нападавшего и установили, что он имеет судимость. Объявлен план-перехват.