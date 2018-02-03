Бишкек: «Тазалык» вывез два самосвала мусора из дома пенсионерки

Муниципальное предприятие «Тазалык» вывезло два самосвала мусора из дома пенсионерки, на которую не раз жаловались ее соседи. Квартира пожилой женщины была полна мусора, собранного в окрестностях, теперь в ней проведут санобработку.

Квартиру пожилой женщины на улице Токтоналиева убирали от мусора в течение двух дней с 1 февраля. Всего сотрудники «Тазалык» и МТУ №12 Первомайского района вывезли два самосвала мусора.

Теперь в ее квартире проведут санобработку.

Ранее соседи женщины жаловались на зловонный запах — убрать свою квартиру она позволила лишь после того, как ее квартиру затопило при подключении отопления.

О захламлении квартир, когда мусор из них вывозили с тоннами, «Тазалык» сообщал и ранее, а в июле 2017 года сотрудники муниципального предприятия вывезли три грузовика бутылок с мочой из подземного перехода у Филармонии.

Мэрия Бишкека сообщила, что сейчас для соблюдения санитарно-экологических норм сотрудники Санитарно-экологической инспекции ежедневно объезжают и проверяют столицу — нарушителям выписывают предписания.