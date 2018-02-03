Россия: Журналисту Али Ферузу разрешили уехать в третью страну, ему грозила депортация в Узбекистан

Мосгорсуд разрешил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу покинуть Россию и уехать в Германию, но пока он все еще находится в спецприемнике для иностранцев. Ранее российские власти журналиста «из-за нарушения миграционного законодательства» пытались депортировать в Узбекистан, где, по словам Феруза, его ожидает «медленная и мучительная смерть».

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о выдворении из России журналиста «Новой Газеты» Али Феруза и разрешил ему уехать в третью страну.

Минюст отказывается сопровождать журналиста в аэропорт, а самостоятельно, из-за своего нахождения в спецприемнике, Феруз выехать не может.

«К сожалению, добровольно он выехать не может, потому что находится в СУВСИГе [спецприемник для иностранцев]. Срок его пребывания там просто резиновый, он не установлен», — сказал адвокат журналиста.

Для того, чтобы уехать из России, он должен предоставить Федеральной службе судебных приставов решение суда и перечень разрешительных документов.

По словам журналиста, у него есть все необходимые документы. BBC пишет, что он также должен предоставить «соответствующее ходатайство».

«Я не хочу получать убежище и легализоваться в России. У меня есть все необходимые документы, чтобы покинуть Россию и я хочу ее покинуть. У меня есть проездной документ Красного Креста, немецкая виза и письмо от посольства Германии», — говорит журналист.

Германия готова дать журналисту убежище.

«Дальше только купить билет. Это может произойти и на следующей неделе, так и через два месяца», — сказала представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Ранее, 24 января, Верховный суд отменил решение судов низших инстанций о выдворении Али Феруза из России и его возвращении в Узбекистан.

Против Феруза рассматривались два административных дела — по законности его пребывания в России и по законности его работы на территории страны.

Суды низших инстанций приговорили Феруза к выдворению по обоим делам.

«Новую газету» за сотрудничество с Ферузом оштрафовали на 400 тысяч рублей за «незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности», но издание собирается обжаловать решение суда.

За незаконную трудовую деятельность на сумму в пять тысяч рублей оштрафовали и самого журналиста.

Дело Али Феруза

Журналиста задержали в августе 2017 года «из-за нарушения миграционного законодательства». Сразу после задержания суд вынес решение о выдворении Феруза в Узбекистан.

Тогда журналист сказал, что в Узбекистане его ожидает «медленная и мучительная смерть».

Феруз утверждает, что не раз подавал документы на получение российского гражданства, но ему отказывали.

Европейский суд по правам человека указал российским властям на недопустимость депортации Али Феруза. Также поддержали журналиста Профсоюз журналистов России, международные правозащитные организации «Репортеры без границ» и Amnesty International.

Али Феруз — он же Худоберди Нурматов — гражданин Узбекистана, приехавший в Россию в 2011 году. В России проживают его мать и другие родственники.

С 2014 года стал сотрудничать с «Новой газетой» в качестве внештатника, чаще всего писал о правах мигрантов.

Феруз утверждает, что покинул Узбекистан из-за того, что его пытались завербовать спецслужбы.

Власти Узбекистана считают, что журналист причастен к вербовке в запрещенную организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра».