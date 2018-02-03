Казахстан: Сотрудников Минфина обвинили в майнинге криптовалюты на госсерверах

Комитет нацбезопасности Казахстана утверждает, что сотрудники департаментов государственных доходов министерства финансов майнили криптовалюту на государственных серверах. Возбуждено уголовное дело, Минфин утверждает, что угрозы информационной безопасности нет.

КНБ утверждает, что майнингом криптовалюты занимались сотрудники департаментов государственных доходов Минфина.

«В майнинге криптовалют были задействованы серверы информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников», — заявила пресс-служба КНБ.

По версии следствия, подозреваемые устанавливали специальные программы-майнеры на госсервера. Они устанавливались на компьютеры в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов.

Возбуждено уголовное дело, расследование ведется по двум статьям: «Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций» и «Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов».

Минфин Казахстана не опроверг и не подтвердил заведение уголовного дела. Тем не менее ведомство заявило, что угрозы информационной безопасности комитета и всего Министерства финансов нет.

«Что касается профилактической работы, то соответствующие беседы о Кодексе этики госслужащего, включая противозаконность использования ресурсов государства в личных целях, будут проведены во всех уровнях Министерства финансов», — сказали представители комитета в интервью изданию Информбюро.

Нацбанк Казахстана относится к криптовалюте настороженно, в октябре 2017 года банк предложил запретить рассчитываться криптовалютой за национальную валюту и даже запретить деятельность некоторых компаний, которые ее генерируют.

«Я до сих пор не очень понимаю, что такое криптовалюта, даже с точки зрения профессиональной оценки. Это инструмент, который не имеет нормального эмитента, единого централизованного органа, соответственно, не подкреплен ничем и его стоимость основана исключительно на спекулятивных операциях», — сказал председатель Нацбанка данияр Акишев.

Ранее, в июне 2017 года, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сессии Астанинского экономического форума предложил ввести глобальную криптовалюту. По его словам, это может помочь избежать спекуляций и финансовых войн.

«Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, чтобы эта валюта была демократичной, то есть принималась с участием потребителей со всего мира», — сказал он.