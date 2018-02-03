На ТЭЦ Бишкека сменили директора, предыдущий руководил предприятием не больше суток

Директором бишкекской ТЭЦ назначили Андрея Воропаева, уже руководившего предприятием с 2013 по 2017 год. Его предшественник Таалай Бектенов занимал пост директора не больше суток.

Руководителем ТЭЦ Бишкека стал заместитель главного инженера Алексей Воропаева, уже занимавшего должность директора ранее, с 2013 по 2017 год.

Воропаев работал главным инженером на ТЭЦ с 1992 года. Стаж его работы в энергосистеме — 26 лет.

В 2017 году Воропаев решил не продлевать контракт и место руководителя предприятия занял Нурлан Омуркул уулу, которого 2 февраля 2018 года временно отстранили из-за аварии на ТЭЦ.

Таалай Бектенов, назначенный на пост исполняющего обязанности директора ТЭЦ 2 февраля, занимал свою должность менее 24 часов. Ранее Бектенов был главным инженером предприятия.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла 26 января — из-за инцидента в квартирах горожан резко понизилась температура, а также начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Авария на ТЭЦ совпала с аномальным похолоданием — днём температура воздуха не превышала -10 градусов, а ночью опускалась ниже -20.

Нурлан Омуркул уулу после аварии на ТЭЦ заявил, что готов понести наказание из-за поломки оборудования.

Премьер-министр Сапар Исаков 30 января порекомендовал Нацэнергохолдингу уволить директора ТЭЦ Бишкека Нурлана Омуркул уулу и первого замдиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева.

В тот же день из-за аварии на ТЭЦ Бишкека Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность». Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ответственность понесут чиновники госкомитета промышленности, Нацэнергохолдинга, «Электрических станций», ТЭЦ Бишкека и других госорганов.