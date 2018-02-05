Ош: Мать избила трехлетнего ребенка — он впал в кому

Ошская милиция задержала 24-летнюю девушку по подозрению в избиении трехлетнего сына. Избитый мальчик впал в кому и находится в реанимации.

Пресс-секретарь Ошского управления внутренних дел Замир Сыдыков в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что девушку задержали 4 февраля.

«К нам поступила информация от врачей Ошской детской областной больницы, что к ним поступил трехлетний мальчик в тяжелом состоянии. Мать солгала врачам и сказала, что он упал с лестницы. Врачи не поверили ей и сообщили нам», — сказал Сыдыков.

Милиция задержала девушку и та призналась, что избила своего трехлетнего сына половником из-за того, что он «хулиганил».

По словам Сыдыкова, врачи диагностировали на теле избитого ребенка синяки от побоев, повреждения внутренних органы, а также кровоизлияние в мозг.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанная находится в ИВС Ошского УВД.