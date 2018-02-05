Бишкек: Между курсантами военного лицея и жителями Джала произошла потасовка. Милиция задержала шесть человек

В микрорайоне Джал произошел конфликт между курсантами военного лицея имени Даира Асанова и местными жителями. В милицию доставили шестерых лицеистов, в том числе и офицера.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что потасовка между учащимися военного лицея и жителями микрорайона Джал произошла 4 февраля.

«Вчера в 16:13 поступил вызов. Прибывшие на место милиционеры установили, что чуть ранее курсанты военного лицея посетили компьютерный клуб, где и произошел конфликт с другими посетителями», — сказал Оморов.

По словам пресс-секретаря, милиционеры доставили шестерых участников конфликта в Ленинский РОВД для выяснения обстоятельств.

«В настоящее время с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и участковые инспектора — устанавливаются личности участников потасовки, и в каких учебных заведениях они учатся», — отметил Оморов.

По словам начальника лицея Марата Дюйшенова, «никакой драки между лицеистами и гражданскими не было».

«Гражданские сбежали. Милиция начала хватать наших курсантов, а мой заместитель, офицеры за них заступались», — сказал Дюйшенов.

Он добавил, что сейчас в лицее ведется внутреннее расследование о том, почему двое лицеистов оказались в компьютерном клубе.

«Для расследования отправили двоих полковников в лицей. Офицер будет отстранен, а сами курсанты понесут наказание за то, что они покинули лицей без разрешения», — сказал Дюйшенов.

По сообщению начальника лицея, подобные конфликты между курсантами и местными жителями происходят «уже в течение 20 лет».