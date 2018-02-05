Может, и даже на стадии подготовки. Поиск и бронь билетов, выбор лучшего отеля, маршрут поездок, организация досуга, страховка, получение визы и многие другие заботы отнимают очень много времени.

Своё время вы можете потратить на что-то полезное (работа) или приятное (отдых и развлечения).

Чтобы вы могли получить сервис такого уровня, Kyrgyzkommertsbank впервые предлагает клиентам карту World Elite Mastercard.