Бесплатный личный ассистент, проценты на остаток средств, страховка в путешествиях и ещё четыре возможности упростить себе жизнь в заграничной поездке (и не только) в материале Kloop.kg и Kyrgyzkommertsbank.
В материале мы рекламируем банковскую карту World Elite Mastercard, которая впервые появилась в Кыргызстане благодаря Kyrgyzkommertsbank.
1. Разве в путешествиях может быть что-то сложное?
Может, и даже на стадии подготовки. Поиск и бронь билетов, выбор лучшего отеля, маршрут поездок, организация досуга, страховка, получение визы и многие другие заботы отнимают очень много времени.
Своё время вы можете потратить на что-то полезное (работа) или приятное (отдых и развлечения).
Чтобы вы могли получить сервис такого уровня, Kyrgyzkommertsbank впервые предлагает клиентам карту World Elite Mastercard.
2. Что за карта и в чём её отличие от других элитных карт?
World Elite Mastercard — это банковская карта, которая даёт много преимуществ её владельцам: личного помощника (консьерж-сервис), начисление процентов на остаток средств, скидки и даже страховку для путешествий. Все эти услуги для держателей карт являются бесплатными.
Так выглядит сама карта:
3. Можно подробней про услугу «консьерж»? Это живой человек, как в отеле?
Почти. Представьте, что у вас есть свой личный ассистент — человек, который по вашим поручениям выполняет различную работу: привозит лекарства домой, бронирует билеты в кино, напоминает про встречу или юбилей подруги или заказывает цветы для мамы.
Вот пример нескольких услуг, которые консьерж может легко выполнить:
• Заказывать такси к вашему дому каждое утро;
• Составить вам индивидуальное меню питания;
• Поучаствовать за вас в интернет-аукционе;
• Достать автограф Майкла Джордана или Криштиану Роналду;
• Найти и приобрести редкие сорта вин (и даже организовать доставку прямо к вам);
• Организовать за вас мероприятие любой сложности (пресс-конференция, круглый стол, день рождения сына);
• Каждый день напоминать о походе в спорт-зал.
На самом деле, перечень услуг консьерж-сервиса настолько широк, что вы можете решить почти все свои заботы. Для вас работает целая команда помощников-профессионалов.
Обладатели карты World Elite Mastercard могут пользоваться услугой бесплатно как в Кыргызстане, так и за границей.
Более 9000 специалистов по всему миру готовы помочь вам в любое время
Будет ли он носить газету по утрам, как в отеле? Нет, но если вам нужна подборка новостей и аналитических материалов на тему энергетики в Кыргызстане, консьерж с удовольствием всё подготовит и отправит вам по электронной почте в нужное время. Другой вариант — он может делать это для вас каждое утро.
Давайте пофантазируем и представим, что летом вы окажетесь проездом в Грузии. Это рабочая поездка, поэтому вы очень заняты. Здесь будет концерт сэра Элтона Джона — такое лучше не пропускать. Вы хотите попасть на выступление, но нет времени искать билеты.
Плохой сценарий
1. Тратим несколько часов на поиск билетов;
2. Ничего не успеваем по работе, а билеты так и не находим;
3. В итоге смотрим сэра Элтона Джона на Youtube и расстраиваемся.
Хороший сценарий
1. Просим консьержа помочь;
Консьерж сам ищет билеты, договаривается, покупает и отправляет их вам прямо в номер отеля, пока вы спокойно занимаетесь своими делами.
2. Наслаждаемся хорошей музыкой.
Связаться с консьержем легко: позвонить или написать на почту. Есть даже чат-бот в Telegram, переписка с ним выглядит вот так:
Другой пример: у вас бизнес-трип в Токио. Вы немного волнуетесь, потому что не знаете японского языка. Работы до безобразия много, а вам хочется успеть хоть немного познакомиться с культурой страны.
Консьерж составит и организует для вас подробный план отдыха: визиты в храмы, поход на Акихабару, чайную церемонию, театр Кабуки. Теперь, ваша единственная забота — хорошо провести время.
Консьерж работает для вас 24 часа в сутки, поэтому просить о помощи можно хоть в 4 утра.
Из удобств — можно бесплатно подключить к этой услуге ещё одного человека: члена семьи, секретаря или своего личного помощника.
4. Окей, что насчёт страховки?
При выезде заграницу часто требуется медицинская страховка. Например, для получения Шенгенской визы это обязательное условие.
При обычном раскладе вы ищете хорошую страховую компанию, отправляетесь к ним в офис, заполняете бумаги, оплачиваете в кассе, ожидаете получения страховых документов. Всё это отнимает ваше время.
Клиентам Kyrgyzkommertsbank при получении карты World Elite Mastercard сразу же выдается страховой сертификат сроком на один год. Его вы и возьмете в посольство для получения визы.
Кроме того, в поездке могут случиться различные неудобства потеря документов, задержка багажа или отмена рейса. На эти и многие другие случаи предусмотрена страховка.
При утере важных документов, страховка покроет расходы на их восстановление
Максимальная сумма страхового покрытия:
1 000 000 долларов США
Представим, что ваш багаж потеряли. Такое, к сожалению, часто бывает. Если он так и не найдётся, страховка от World Elite возместит вам до 2000 долларов США, помимо обычной компенсации от авиакомпании (до 1400 евро).
5. Какие ещё преимущества я получу?
Одно из самых приятных преимуществ — доступ в бизнес-залы Lounge Key в более, чем 600 аэропортах.
Также, вы можете беспрепятственно посещать бизнес-залы от Mastercard в аэропортах Европы. В обычных случаях это стоит от 30 евро за один проход.
Если вам приходится летать часто и на большие расстояния, карта World Elite Mastercard поможет вам получить максимум комфорта от путешествий.
У World Elite Mastercard множество партнёров по всему миру — отели, магазины и сервисы по аренде машин.
Вы также станете участником бонусной программы Rakhmat, которая предоставит скидки во многих заведениях Бишкека: барах, кафе и бутиках. А если бронируете отель через Booking.com, у вас будет скидка 7%.
6. Можно подробней про возврат средств?
Представьте, что каждый месяц банк дарит вам определенную сумму. С картой World Elite Mastercard это работает именно так — на оставшуюся сумму на карте вам начисляют 7% годовых в сомах и 2% годовых в долларах США.
Это реальные деньги, которые можно потратить на что угодно.
Проценты начисляются на остаток по карте каждый день, а в конце месяца вы cможете увидеть полную сумму.
Простой пример:
У вас на карте 500 000 сомов. Допустим, вы не трогаете их в течение месяца. Каждый день вам начисляются 97 сомов просто так. В месяц выходит около 2900 сомов. А за год набирается почти 35 000 сомов.
Формула расчета такая:
7% / 360 * (сумма на карте в этот день) / 100
Такие расчеты система производит каждый день. В конце месяца ваш «доход» будет суммирован.
Конечно, никто не будет целый год держать на карте и не тратить полмиллиона. Это простой пример. Вы можете использовать свои цифры.
7. Какой кредитный лимит у World Elite?
Если у вас кредитная карта World Elite Mastercard, вы можете беспрепятственно делать покупки на сумму до 750 000.
Процентная ставка составляет 24%, но если вы погасите кредит за 60 дней, платить проценты не придётся. Получается своеобразный кредит, доступный вам 24 часа в сутки без процентов (на 60 дней), без долгого оформления бумаг и очередей в банке.
Сервис такого уровня представлен в Кыргызстане впервые. Стоимость годового обслуживания: 10 000 сомов. Оформить заказ на дебетную карту или кредитную карту можно онлайн.