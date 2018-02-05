Правительство объяснило причину отказа компании «Топформ» в проекте «Умный город»

Госкомитет информационных технологий объяснил, почему правительство отказало «Шеньчженской компании компьютерных технологий “Топформ”» в реализации проекта «Умный город» и дало предпочтение компании «Хуавэй».

«Топформ» опоздала со своим предложением по проекту «Умный город» и предложила услуги только 28 декабря 2017 года, когда правительство уже оформляло инвестиционное соглашение с «Хуавэй» — так журналистам Kloop.kg объяснили выбор подрядчика в госкомитете информационных технологий (ГКИТС).

Согласно информации радио «Азаттык», «Топформ» предлагала установить камеры за $40 млн, а не за $60 млн как «Хуавэй».

Несмотря на отказ, правительство встретилось с «Топформ» и посмотрело их презентацию — ГКИТС утверждает, что во время презентации компания не рассказала о технических параметрах оборудования и программ, которые собирается устанавливать в городе, а также не предоставила финансовые расчеты для «Умного города».

«Предоставленные материалы показывают лишь то, что компания производит видеокамеры разного типа с разными техническими параметрами», — сообщил комитет в ответе на запрос Kloop.kg.

ГКИТС отмечает, что «Топформ» предлагала реализовать «Безопасный город», а не «Умный город». Как ранее пояснил Kloop.kg глава Агентства по продвижению инвестиций Эсенкул Момункулов, «умный» город отличается от «безопасного» тем, что системой управляет искусственный интеллект.

Ранее «Топформ» заявляла, что компания не успела провести презентацию для правительства Кыргызстана — за день до этого власти заключили соглашение с «Хуавеем».

«При предоставлении государственной гарантии мы планировали установить камеры за счет своих средств. Нам не понятны причины поспешного заключения соглашения (с «Хуавэем»)», — цитирует «Азаттык» генерального директора компании Токтобубу Уркалча.

Правительство обещает установить камеры на дорогах Кыргызстана с 2011 года. С тех пор камеры были поставлены только на нескольких перекрестках пригорода Бишкека.

В попытках оснастить город камерами, правительство проводило два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек».

По теме: