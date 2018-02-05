ГКНБ задержал четверых иностранцев за контрабанду и дачу взятки

Сотрудники Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) задержали четверых граждан стран СНГ за дачу взятки в особо крупном размере и незаконном ввозе товаров в Кыргызстан. По версии следствия, подозреваемые дали оперативным сотрудникам 100 тысяч евро и 138 тысяч долларов.

Пресс-служба ГКНБ сообщила 25 января, что сотрудники ведомства задержали с поличным четверых граждан стран СНГ за дачу взятки.

«Установлено, что задержанные иностранные граждане, пребывая на территории Кыргызстана, занимались организацией, так называемого «ложного транзита» табачных изделий и других товаров посредством оформления фиктивных документов», — говорится в сообщении ГКНБ.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовные дела по статьям «Уклонение от уплаты таможенных платежей», «Подстрекательство к злоупотреблению должностным полномочием» и «Дача взятки».

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов не уточнил, гражданами каких стран являются задержанные.

Задержанные водворены в следственный изолятор ГКНБ. Ведется следствие.