Верховный суд признал пятерых милиционеров виновными в пытках, но наказания им не будет

Верховный суд признал виновными пятерых милиционеров в «превышении должностных полномочий с применением физического насилия». Однако милиционеры не понесут наказания из-за истечения срока давности.

Правозащитная организация «Голос свободы» 5 февраля сообщила журналисту Kloop.kg, что Верховный суд признал пятерых милиционеров Ленинского УВД Бишкека виновными в применении пыток. Но суд не назначил им ни уголовного, ни административного наказания.

«Дело в том, что Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда Бишкека. Сидеть в тюрьме [милиционеры] не будут из-за того, что срок уголовного дела истек», — сказал правозащитник Батыр Ботобеков.

По его словам, родственники пострадавших собираются подать иск против министерства внутренних дел за возмещение материального и морального вреда.

Сам инцидент с участием милиционеров произошел в 2009 году — они задержали по подозрению в убийстве двух человек и пытали их для получения признательных показаний.

По словам правозащитников, за время судебных разбирательств со стороны обвиняемых поступали угрозы в адрес родственников потерпевших.

В 2016 году Октябрьский райсуд Бишкека признал виновными пятерых милиционеров в применении пыток, но уголовное наказание не назначил из-за истечения срока давности дела.

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