Сторонники заключенных политиков провели пикет возле бишкекской колонии №47

Более 20 человек вышли на акцию протеста возле колонии №47 в поддержку осужденных политиков Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова. Протестующие заявили, что права заключенных были нарушены и требовали отставки главы ГКНБ.

Акция протеста началась в 11 часов возле колонии №47 в Бишкеке. У исправительного учреждения собралось более 20 человек, в том числе гражданские активисты Рита Карасартова и Адиль Турдукулов.

Участники пикета потребовали от руководства колонии предоставить информацию о состоянии здоровья Асанова, Кадырова и Карыбекова, которые объявили о сухой голодовке в знак протеста.

Заключенные политики не согласны с запретом на свидания с близкими. Они также требовали отставки председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева.

Карасартова в разговоре с журналистом Kloop.kg сказала, что к заключенным не пускают посторонних, а адвокаты получают подписки о неразглашении.

«При таких обстоятельствах их могут обвинить в чем угодно. В череде таких ярких событий, например, ТЭЦ и прочие вещи, мы забыли про них, а на самом деле это судьбы людей», — сказала она.

Представители госслужбы по исполнению наказаний в интервью изданию «Кактус» пояснили, что здоровью политиков ничего не угрожает.

«Все они держат якобы сухую голодовку. Сразу же после объявления голодовки их перевели в колонию №47 — больничное закрытое учреждение ГСИН, где врачи им оказывают необходимую помощь. Медики делают им капельницы», — цитирует ГСИН издание.

В апреле 2017 года Первомайский райсуд Бишкека приговорил оппозиционеров Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал их виновными к подготовке к «насильственному захвату власти».

Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет тюрьмы, еще один обвиняемый по этому делу — Дастан Сарыгулов — был отпущен под домашний арест из-за ухудшения здоровья.