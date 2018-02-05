Прокуратура возбудила дело за выдачу водительских прав мужчине с «умственной отсталостью»

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело из-за того, что мужчине с «тяжелой умственной отсталостью» выдали водительские права. По информации следствия, мужчина состоит на учете в Ошской психиатрической больнице.

Пресс-служба генпрокуратуры 5 февраля сообщила, что четыре года назад сотрудники департамента регистрации транспортных средств выдали мужчине с «тяжелой умственной отсталостью» водительские права категории «ВВ1-СС1».

«Установлено, что кыргызстанец с 8 октября 2002 года состоит на учете с диагнозом “Тяжелая умственная отсталость” в Ошской областной клинической психиатрической больнице и в Центре семейной медицины Ноокатского района», — говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Подделка документов».

В середине января финпол во время проверки автошкол Чуйской области финпол аналогичное нарушение — женщине с «органическим расстройством личности» выдали водительские права.

Финпол и другие ведомства начали проверять автошколы с прошлого года по поручению премьер-министра Сапара Исакова для улучшения дорожной безопасности.

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