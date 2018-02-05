Шадиев поручил госинспекции по техбезопасности изучить причины аварии на ТЭЦ Бишкека

Первый вице-премьер Аскарбек Шадиев поручил госинспекции по экологической и технической безопасности подготовить предварительный анализ причин аварии на ТЭЦ Бишкека. Отчёт должен быть готов до конца этой недели.

Пресс-служба правительства сообщила 5 февраля, что для расследования причин аварии на ТЭЦ Бишкека была создана межведомственная комиссия, которую возглавил Шадиев.

«[…] межведомственной комиссии поручено в месячный срок установить причины возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкек в январе 2018 года», — сказано в сообщении пресс-службы.

Первое заседании комиссии прошло 5 февраля — вице-премьер поручил госинспекции по техбезопасности до конца недели подготовить предварительный анализ причин аварии на ТЭЦ.

По итогам работы комиссии правительство должно будет озаботиться тем, чтобы в будущем подобные аварии не повторились, наказать виновных и учесть пожелания депутатов парламента, высказанные во время заседания 31 января.

В комиссию вошли депутаты от каждой фракции, несколько министров, мэр Бишкека, главы некоторых госорганов и независимые эксперты — всего 28 человек.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января, что привело к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек холодами — днём температура воздуха не превышала -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить на пятый день после аварии.

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