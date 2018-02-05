«Большой вздох облегчения» в иске против 24.kg
Новостью дня стал отзыв иска со стороны президента Сооронбая Жээнбекова против издания 24.kg.
Ранее глава государства требовал от информагентства и журналиста Кабая Карабекова по 5 млн сомов компенсации за материал с намеком на связи родных Жээнбекова с «радикальными арабскими организациями».
Сейчас иск отозван, но только против 24.kg — с Карабековым президент все так же продолжает судиться.
Медиа-организации приветствовали отказ от судебного разбирательства с 24.kg. Директор кыргызского офиса «Интерньюс» Элина Каракулова назвала этот шаг «большим вздохом облегчения» — особенно на фоне претензий к СМИ со стороны предыдущего президента Алмазбека Атамбаева.
Приговор по пыткам против милиционеров
Верховный суд поставил точку в деле против пятерых милиционеров, которых обвинили в пытках ради признательных показаний. В итоге сотрудников милиции признали виновными, но наказания им не будет — истек срок давности.
Само дело продолжалось более 7 лет — обвинительного приговора удалось добиться благодаря правозащитникам из «Голоса свободы». Чтобы понимать масштаб, почитайте наш материал о пытках в Кыргызстане — за все время суды Кыргызстана вынесли всего четыре обвинительных приговора.
В 10 раз больше платежей на Ошской таможне
На встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым председатель таможенной службы Кубанычбек Кулматов доложил, что Ошская таможня стала собирать в 10 раз больше ежедневных платежей по сравнению с предыдущим месяцем.
Казалось бы, что событие протокольное, всего-то встретились два чиновника. Но новость интересна своим контекстом — повышение платежей произошло после смены начальства в таможенной службе. В частности, после отстранения скандального зампредседателя Раимбека Матраимова и назначения новых лиц — как в ошское отделение, так и в центральный аппарат.
Начали разбираться в аварии на ТЭЦ Бишкека
Правительство сегодня официально создало межведомственную комиссию, которая должна будет изучить причины аварии на ТЭЦ Бишкека. В её состав вошли 28 человек во главе с вице-премьером Аскарбеком Шадиевым.
Первым делом Шадиев поручил госинспекции по техбезопасности до конца недели отчитаться о причинах аварии, которая привела к значительному снижению температуры в квартирах горожан с 26 по 30 января.
Сама комиссия будет разбираться в аварии в течение месяца, а по итогам ее работы правительство должно будет позаботиться, чтобы в будущем подобные аварии не повторились, наказать виновных и учесть пожелания депутатов парламента, высказанные на сессии 31 января.