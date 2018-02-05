Новостью дня стал отзыв иска со стороны президента Сооронбая Жээнбекова против издания 24.kg.

Ранее глава государства требовал от информагентства и журналиста Кабая Карабекова по 5 млн сомов компенсации за материал с намеком на связи родных Жээнбекова с «радикальными арабскими организациями».

Сейчас иск отозван, но только против 24.kg — с Карабековым президент все так же продолжает судиться.

Медиа-организации приветствовали отказ от судебного разбирательства с 24.kg. Директор кыргызского офиса «Интерньюс» Элина Каракулова назвала этот шаг «большим вздохом облегчения» — особенно на фоне претензий к СМИ со стороны предыдущего президента Алмазбека Атамбаева.