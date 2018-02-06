В Кыргызстан прилетел трофей чемпионата мира по футболу

Трофей мундиаля на несколько часов прилетел в Бишкек из Алматы. Кубок сопровождал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбё.

Самолет с главным футбольным трофеем на борту должен был приземлиться в Бишкеке еще утром, но из-за плохих погодных условий он улетел обратно в Алматы.

В итоге время пребывания кубка в Кыргызстане сильно сократилось, а место встречи из конференц-зала отеля Хайят перенесли прямо в аэропорт Манас.

На закрытой презентации присутствовали приглашенные организаторами (Coca-Cola Bishkek Bottlers) гости, представители СМИ, а также юные футболисты — победители республиканских первенств.

«Я очень рад снова оказаться в Бишкеке. Я уже был в этой прекрасной стране. Из-за погодных условий возникли небольшие сложности, но мы знали, что мы обязательно будем сегодня в Бишкеке, и вот мы здесь», — сказал Карамбё, который сопровождает кубок во время трофи-тура.

Кристиан Карамбё — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции. В клубной карьере футболиста были «Нант», «Сампдория» и «Реал Мадрид». Карамбё уже приезжал в Кыргызстан в 2013 году и даже сыграл на Кубке Легенд.

Согласно правилам ФИФА, к кубку может прикасаться только игрок, выигравший чемпионат мира, или глава государства. Карамбё выиграл мундиаль в 1998 году, поэтому получил право сопровождать трофей во время трофи-тура.

Главный и самый знаменитый футбольный кубок сделан из 5 кг золота и представляет собой две человеческие фигуры, подпирающие земной шар. В основании малахитовая подставка, на которой гравируются названия стран, завоевавших кубок мира.

Он пришел на смену призу Жюля Риме и вручается победителям мундиаля с 1974 года. Действующие обладатели трофея — сборная Германии, которая завоевала его на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

По правилам ФИФА, обновленный кубок, в отличии от своего предшественника, не может быть передан кому-либо в дар навечно. Сборной-обладательнице титула чемпионки мира он дается на хранение в течение четырех лет, до следующего мундиаля, а после команда получает лишь позолоченную копию кубка.