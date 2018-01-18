Женщине с психическим расстройством выдали права — возбуждено дело

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) обнаружила, что женщине со II-группой инвалидности незаконно выдали права в 2015 году. Женщина состояла на учете в Республиканском центре психического здоровья.

Пресс-служба финпола сообщила, что факт незаконной выдачи прав обнаружился после проверки автошкол в Чуйской области.

Сотрудники финпола выяснили, что в 2015 году департамент регистрации транспортных средств выдал права женщине, имеющей психическое расстройство.

«В ходе следствия было установлено, что гражданка является инвалидом II-группы с диагнозом “Органическое расстройство личности” и состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья с 2004 года», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Чуйского района возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог».

Финпол и другие ведомства начали проверять автошколы с прошлого года по поручению премьер-министра Сапара Исакова для улучшения дорожной безопасности.

Исаков пообещал обеспечить безопасность на дорогах после нескольких резонансных аварий со смертельным исходом. В одной из аварий погиб вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его водитель и помощник. Джумакадырову как раз поручили заниматься вопросом безопасности на дорогах.

Глава правительства расформировал Главное управление патрульной милиции и создал новое ведомство — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

Также Исаков подписал соглашение с китайской компанией «Хуавей», которая будет устанавливать камеры для фиксации нарушений на дорогах страны. Власти планируют протестировать первые камеры, установленные в Бишкеке и Оше уже в конце января.