Ош: Милиция задержала подозреваемых, которые вынесли из дома сейф с 15 млн сомов

Три человека, ворвавшись в дом предпринимателя в Оше, угрожая ему и его семье пистолетом и ножами, похитили из дома сейф с деньгами. Всего у пострадавшего похитили 10 тысяч долларов, 560 тысяч рублей и 14 млн сомов. Подозреваемых задержали.

Пресс-служба МВД сообщила, что нападение на семью предпринимателя произошло 29 декабря. Несколько вооруженных человек в масках проникли в дом ошанина в микрорайоне Ак-Тилек.

«Налетчики, применив физическую силу, а также угрожая пистолетом и ножами хозяину дома, стали требовать деньги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме него, в доме находилась жена и двое маленьких детей.

Подозреваемые нашли в доме сейф с деньгами и документами и скрылись вместе с ним на машине, которую угнали у предпринимателя. Милиция выяснила, что в сейфе находились 10 тысяч долларов, 560 тысяч рублей и 14 млн сомов.

Оперативники УВД Оша задержали троих подозреваемых 16 января. У них нашли вещественные доказательства в виде 4,7 млн сомов.

Милиция разыскивает еще троих соучастников, подозреваемых в разбойном нападении. Задержанных заключили под стражу.