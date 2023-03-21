Милиция Оша начала проверку по факту гибели трехлетнего ребенка, который, по словам родственников, упал в колодец. Об этом «Клоопу» сообщили в городской милиции.

Ранее правозащитница Назгуль Турдубекова сообщила, что в селе Жапалак Ошской области могли убить трехлетнего ребенка. Она утверждает, ребенок погиб 19 марта, а причиной, со слов родственников, стало падение в колодец.

«Родственники в милицию не сообщили, отвезли на скорой в больницу, там врачи почему-то не зафиксировали и в милицию не сообщили. Мальчика похоронили через два часа. Но рано утром дядя ребенка позвонил отцу в Москву и сообщил, что убил его ребенка, что он ничего с ним не сможет сделать и что он был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас родственники не дают тело ребенка на эксгумацию, чтобы не мучить… Вопрос: почему родственники или врачи сразу не сообщили в милицию?» — вопрошает правозащитница.

В милиции Оша после поста Турдубековой сообщили, что расследование продолжается, а его результаты будут предоставлены позже.