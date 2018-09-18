Правоохранительные органы Кыргызстана пытают и шантажируют подозреваемых в хранении «экстремистских» материалов — это утверждает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем новом докладе.

В 2014 году в дом Тохира (имя изменено) ворвались 10 вооруженных сотрудников ГКНБ. «Сломали замок, ворвались в дом, один меня пистолетом по голове и зубам ударил. Вся комната в крови была», — сказал он в интервью HRW.

Тохир попытался вызвать скорую помощь, но оперативники не пустили фельдшера, который приехал на вызов. «Я опять позвонил, но фельдшер зашла в комнату, так испугалась, забинтовала мне голову и убежала», — говорит он.

Следователи утверждают, что Тохир угрожал оперативникам ножом и сопротивлялся при аресте. Сам Тохир не отрицает, что у него действительно был нож, но говорит, что взял его для самообороны, когда его дверь стали выламывать.

Его адвокат сказал HRW, что оперативники несколько раз ударили ногами по спине его несовершеннолетнюю дочь, которая пыталась защитить отца. Через 40 минут оперативники показали ордер на обыск, а также привели в дом Тохира понятых. После этого его увезли в Ошское управление ГКНБ.

«Унижали меня морально и физически, на видео снимали, по лицу били. Это где-то восемь часов продолжалось. Потом отвели в подвал, в маленькую камеру, где я двое суток пролежал», — рассказывает Тохир. По его словам, ему не давали еды, и он смог лишь однажды попить воды, когда его отводили в туалет.

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток узнали о том, что Тохира пытали, и приехали в Ош, чтобы встретиться с ним, но не смогли добиться встречи.

Медицинскую помощь Тохиру оказали лишь спустя два дня, когда сотрудники ГКНБ отвезли его в местный травмпункт. У него диагностировали черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины. Спустя год после задержания, суд не согласился с его заявлением о пытках, сославшись на отсутствие доказательств.