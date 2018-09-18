Мэр Бишкека Азиз Суракматов заявил, что хочет уменьшить пробки на дорогах Бишкека и внедрить электронные билеты в общественном транспорте. То же самое обещали все мэры Бишкека за последние десять лет (а их было немало).

По словам Суракматова, в мэрию поступает большое количество жалоб на маршрутки. (Жалобы на маршрутки поступают со дня появления маршруток в Бишкеке; в редакции «Клоопа» шутят, что Суракматов заметил эту проблему после того, как с его автомобиля сняли тонировку.)

«Хаотичная посадка и высадка пассажиров где попало, несоблюдение количественной нормы пассажиров, когда бусы перевозят их, набивая салон под завязку, — все эти вопросы нужно решать незамедлительно», — сказал (Капитан Очевидность) Суракматов на совещании.

На совещании мэр Бишкека также заявил, что хочет ввести электронное билетирование в общественном транспорте столицы. (В этом он тоже не первый, такое обещают с 2015 года.)

Начальник Управления городского транспорта при мэрии Бишкека Хасанбек Алимбеков сказал журналисту «Клоопа», что городским властям сперва надо купить новые автобусы, чтобы внедрить безналичные платежи. (Собственно, поэтому ничего, скорее всего, в ближайшие годы не изменится.)

«Объяснили им, что в дальнейшем, согласно постановлению правительства, будем постепенно переходить на безналичный расчет, чтобы избежать элементов коррупции и теневого бизнеса», — сказал (святая простота) Алимбеков.

По его словам, точных сроков введения электронного билетирования нет. (Nuff said.)

«Маршрутки потихоньку будут вытесняться на периферию города, на окраины», — сказал он. (Ключевое слово здесь — «потихоньку».)

Избавление центра Бишкека от маршруток — не свежая идея. О ней говорил еще в 2009 году мэр Нариман Тюлеев. (С тех пор мэрами Бишкека побывали Иса Омуркулов, Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов, но никто из них так и не смог одолеть маршруточное лобби. Или не захотел.)

Изначальный текст написал Алексей Журавлев. (Примечания в скобках добавил Бектур Искендер.)

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