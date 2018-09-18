Певица Зере Асылбек выложила два скриншота переписки с пользователями инстаграма @bespredel__kg и @ddjumabaev, в которых они угрожают ей убийством.

«Если ты не удалишь видео и не попросишь прощение у кыргызского народа, то скоро мы тебя убьем. Пусть это будет первый и последний раз», — написал @bespredel__kg.

Вслед за ним отреагировал другой пользователь — @ddjumabaev, который написал, что «присоединится и с радостью отрежет голову» певице.

Сама Зере сказала «Клоопу», что хочет обратиться в милицию, но перед этим она посоветуется с родителями.

Зере стала популярна после выпуска своего клипа на песню «Кыз», в которой она призывает общество не указывать, как жить кыргызским девушкам.

Ролик и песня были неоднозначно восприняты в соцсетях. Одни пользователи поддержали феминистический посыл Зере, а другие раскритиковали. На пике обсуждения отец певицы вступился за свою дочь и сказал, что поддерживает её.