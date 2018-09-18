Оригинал материала опубликован на сайте Eurasianet.

Рейв-пати затянулась затемно. Местные жители постепенно «растаяли» и присоединились к веселью.

Когда организаторы заканчивали подготовку к проведению фестиваля абстрактной электронной музыки «Стихия» в Муйнаке, на высохшем дне Аральского моря, на место проведения мероприятия начали прибывать толпы местных жителей.

Создалась любопытная картина столкновения разных миров: когда заиграла музыка, приехавшие из Ташкента или даже из-за границы тусовщики начали танцевать на специально отведенном для этого небольшом пространстве, а муйнакцы озадаченно наблюдали за ними.

Бабушки пришли с маленькими внуками, которых иногда до слез пугала оглушительная музыка. Сотрудникам полиции и Национальной гвардии иногда приходилось отталкивать напиравшую толпу.

Но затем, по мере того, как вечеринка затянулась затемно, местные жители «растаяли» и присоединились к веселью.

Данный фестиваль под названием «Стихия» планируется превратить в ежегодный, что является необычным в стране, где новым культурным веяниям было сложно прижиться в условиях многолетнего авторитарно-консервативного правления предыдущей администрации.

Организаторы весьма осложнили себе жизнь, избрав в качестве места проведения фестиваля именно Муйнак, являющийся, пожалуй, наиболее удаленным от Ташкента городом в Узбекистане. Гостям фестиваля пришлось сначала лететь до Нукуса, а остальную часть пути ехать на автобусах. В расположенном неподалеку от сцены баре, расположившемся в здании ныне бесполезного маяка, не продавали алкоголь. Тем не менее, судя по тому, сколько людей на фестивали были «под мухой», практически все принесли спиртное с собой.

Были и прочие досадные накладки, но гости фестиваля старались не давать им испортить себе настроение. Например, из-за сильного ветра не удалось запустить воздушный шар. Тогда подготовленный для шара пропан использовали для организации огненного шоу.

Создавалось впечатление, что никто не ожидал такого наплыва местных жителей. Некоторые из наиболее чванливых гостей мероприятия сетовали, что с приходом муйнакцев фестиваль превратился в сельскую дискотеку, хотя не стоило печалиться тому, что такому большому числу людей удалось хорошо провести время.

Но затем все испортила городская администрация. Около часа ночи, когда на сцену уже должны были выйти наиболее популярные исполнители, власти велели свернуть мероприятие. Причины подобных требований остались неизвестными, но организаторы незамедлительно им подчинились и буквально за час убрали все со сцены. Пожалуй, больше всех таким развитием событий были расстроены муйнакцы.

Привлеченный к организации фестиваля известный узбекский актер Жахонгир Закиров обратился к собравшимся, заверив, что это не конец, а, наоборот, начало чего-то большего.

«Друзья, мы не прощаемся с Вами. Мы сделаем вам супер-концерт еще. Мы вам обещаем», – сказал он.