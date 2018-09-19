Да, мы сделали это — два дня подряд журналисты «Клоопа» изучали комментарии про нашумевший клип певицы Зере Асылбек на песню «Кыз».

Если кто ещё не знает, о каком клипе идёт речь, то вот он:

Песня, в которой поётся о праве девушек быть собой, ожидаемо вызвала бурю обсуждения в кыргызском сегменте соцсетей.

А то, что в клипе видно лифчик Зере, кажется, сделало молодую певицу главным ньюсмейкером страны в этом месяце — кыргызские издания берут у нее интервью, видео про нее на Youtube набирают десятки тысяч просмотров, а за несколько дней на аккаунт девушки в инстаграме подписались более 3 тысяч человек.

Вместе с этим некоторые пользователи начали писать певице личные сообщения с угрозой расправы, если она не удалит клип из соцсетей. Зере уже обратилась в правоохранительные органы, которые приступили к проверке.

Но чтобы понять, какие настроения и в какой пропорции доминируют в кыргызском сегменте соцсетей, мы скачали все комментарии из поста инстаграм-аккаунта @omks_video.

Почему именно этот аккаунт? Потому что, во-первых, он очень популярен в Кыргызстане (710 тысяч подписчиков, большинство из Кыргызстана), и, во-вторых, там было много комментариев. Очень много — больше 3200, если быть точным.

Учитывая, что Инстаграм становится самой популярной соцсетью в стране, мы решили, что комментарии на @omks_video довольно точно отражают настроения в кыргызском обществе в целом. (Или, как минимум, в той, которая сидит в интернете.)

Скачав все комментарии, мы сначала установили пол людей, которые их оставили. Затем мы удалили большую часть из них — решили не учитывать комментарии-ответы, а также комментарии юзеров, чей пол установить было невозможно, включая боты или корпоративные аккаунты.

Обсуждение было, мягко говоря, не самым однозначным. Комментаторы разделились на полярные лагеря — одни горячо поддерживают феминистский посыл песни Зере, другие не стесняются выражать свою ненависть и оскорблять её.

В целом, комментарии можно разделить на три категории:

В первую вошли комментарии, в которых пользователи поддерживают и хвалят Зере. Мы внесли туда любой позитивный комментарий — от просто эмоджи с пальцем вверх до детальных аргументов о том, почему эта песня важна.

Во вторую группу вошли комментарии юзеров, которым не понравилось творчество Зере. В том числе, мы включили в эту группу и оскорбительные комментарии. (Чего только не пришлось нам прочитать.)

Наконец, к третьей группе мы отнесли либо нейтральные комментарии, либо те, из которых непонятно, что автор думает о творчестве Зере.

В итоге осталось более 1100 комментариев — около 500 от женщин и чуть более 600 от мужчин. Вот какие интересные выводы можно сделать на основе этих данных:

Среди тех, кто поддерживает Зере, больше женщин. Мужчины — в основном, злые и агрессивные

Женщины более склонны поддерживать Зере, но отрицательных комментариев от них все равно больше, чем положительных.

Они, как и мужчины, осуждали появление певицы в клипе в нижнем белье и считали, что ей нужно похудеть, прикрыться, постыдиться бога и родителей.

Тем не менее, около сотни женщин яростно защищали Зере от злобных комментаторов — здесь были и длинные тексты о том, что мужчинам надо сначала посмотреть на себя, и похвала за смелость, и просто позитивные эмоджи.

Много оскорблений, связанных с внешностью Зере

Было очень много оскорбительных комментариев про внешность Зере, и большую часть из них оставляли мужчины.

Десятки комментариев касались живота и груди Зере. Также, обсуждая внешний вид Зере, были оставлены комментарии про «ужас», «стыд» и «позор».

При этом были и те, кому понравилась сама песня и ее посыл, но не то, как выглядит певица.

Аргументация про «менталитет» и мусульманство — Кыргызстан не запад, не Европа

В комментариях десятки раз встречается слово «кыргыз» — пользователи пишут, что поведение и внешний вид певицы «не соответствует менталитету кыргызов и мусульман».

В основном, все аргументы хейтеров строятся на том, что «мы кыргызы и у нас так не принято».

Также комментаторы недовольны «западными нравами» Зере, противоречащими «менталитету кыргызов» и «истинных мусульман».

Сравнения с Кайратом Кыргызом и Гульзат Мамытбек

Среди тысячи комментариев нашлись и сравнения с другими кыргызскими исполнителями. Самое популярное сравнение — с Кайратом Кыргызом, прославившегося своей песней «Жаштык кез» и необычным имиджем.

Комментаторы называют Зере «родственницей Кайрата Кыргыза» — обычно «сестрой» или «женой». Всё это делается, разумеется, в ироничном ключе (точнее, юзеры думают, что у них искрометный юмор, хотя это очень спорно).

Также Зере сравнивают с Гульзат Мамытбек, которая прославилась в соцсетях своими мотивационными речами и желанием превратить Кыргызстан в «центр Вселенной».

Не все так плохо — позитивные комментарии тоже есть

Правда не так много: только одна пятая часть комментариев под клипом Зере написана в положительном тоне. Если подробнее — из 1100 человек певицу похвалили только 84 мужчины и 137 женщин.

Слово «молодец» встречается 16 раз, слово «класс» — 17.

Сторонники Зере хвалят её за смелость петь об ущемлении прав женщин, а также за креативность, смелость и новаторство.

«Ее эпатажность привлекла мое внимание. Она как раз таки раскрывает темы общества, в отличие от эстрадных певцов , которые то и дело поют про неразделенную любовь, где даже в клипе угадываешь весь сценарий. Вот именно этим поведением она передаёт смысл песни», — пишет пользовательница в инстаграме.

Соавтор: Эльдияр Арыкбаев

Иллюстрация: Татьяна Зеленская