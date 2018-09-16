Эта колонка опубликована на личной странице отца певицы Зере Асылбека Жоодонбекова. Мы приводим перевод его текста.
Вчера вышел клип дочки Zere Asylbek.
Есть люди с отрицательным мнением, в то же время есть многие, кто хорошо оценил это. Кроме тех, кто поздравлял меня, были и те, к писал мне в личку — «Эта баба-яга ваша дочь? Дочь педагога?».
Да, Зере моя дочка. Свободная дочь свободного Кыргызстана.
Она с детства научилась принимать решения, открыто выражать свое мнение, быть активной, ставить точные цели и уметь достигать их, бороться с несправедливостью, быть творческой, не обманывать других и не обвинять кого-либо без доказательств.
У неё есть свое мнение о происходящем в Кыргызстане. Ей сейчас 19 лет. Она с 17 лет активно участвует в разных социальных проектах. Она настроена против несправедливого отношения к женщинам и девушкам в нашем обществе. Случай с Бурулай задел её и привел к созданию этой песни.
Вчера, после того как вышел клип, в нашем доме тоже был сильный спор. Мать и дочка долго спорили из-за появления в клипе в нижнем белье.
Они даже немного поплакали. Поддерживаю ли я как отец подобный наряд в клипе? Нет, не поддерживаю. Мама поддерживает? Абсолютно не поддерживает, она против.
Тогда как я разрешил ей петь в таком наряде? Я постарался понять её. Я не навязываю дочке свои требования только от того, что я её отец. Если спросит, попросит помощи — вмешаюсь. Я сам учил ее принимать самостоятельные решения, когда это касается учебы, работы, творчества. Значит, команда, которая снимала клип, приняла такое решение.
Дорогой друг из Фейсбука. Если этот мой небольшой пост запятнал ваше доверие ко мне, я извиняюсь. Не задумываясь, удалите меня из друзей.
Кстати… Даже если из-за бурных обсуждений будет возможность переснять клип, я бы не вмешался.
Я бы сказал — «Доченька, принимайте решение сами!»
Перевод: Гулжан Эшбаева
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