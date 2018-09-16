У неё есть свое мнение о происходящем в Кыргызстане. Ей сейчас 19 лет. Она с 17 лет активно участвует в разных социальных проектах. Она настроена против несправедливого отношения к женщинам и девушкам в нашем обществе. Случай с Бурулай задел её и привел к созданию этой песни.

Вчера, после того как вышел клип, в нашем доме тоже был сильный спор. Мать и дочка долго спорили из-за появления в клипе в нижнем белье.

Они даже немного поплакали. Поддерживаю ли я как отец подобный наряд в клипе? Нет, не поддерживаю. Мама поддерживает? Абсолютно не поддерживает, она против.

Тогда как я разрешил ей петь в таком наряде? Я постарался понять её. Я не навязываю дочке свои требования только от того, что я её отец. Если спросит, попросит помощи — вмешаюсь. Я сам учил ее принимать самостоятельные решения, когда это касается учебы, работы, творчества. Значит, команда, которая снимала клип, приняла такое решение.

Дорогой друг из Фейсбука. Если этот мой небольшой пост запятнал ваше доверие ко мне, я извиняюсь. Не задумываясь, удалите меня из друзей.

Кстати… Даже если из-за бурных обсуждений будет возможность переснять клип, я бы не вмешался.

Я бы сказал — «Доченька, принимайте решение сами!»