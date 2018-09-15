На заседании фракции «Ата-Мекен» стало известно, что у ГКНБ нет официальных документов из Белиза, которые подтверждали бы, что депутаты Текебаев, Салянова и Шыкмаматов причастны к попытке продажи акций компании «Мегаком» в 2010 году. Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, передавший в 2016 году «подлинные документы» президенту Алмазбеку Атамбаеву, теперь говорит, что они так и не были подтверждены, но показали «коррупцию в “Мегакоме”».

Документов из Белиза нет

Спустя почти два года после «Белизгейта», на заседании фракции «Ата-Мекен» 14 сентября стало известно, что ГКНБ не получал официальных документов из Белиза.

Начальник управления собственной безопасности ГКНБ Бактыбек Мурусалиев сказал депутатам, что ГКНБ отправил повторный запрос органам Белиза. Полученный ответ полностью опровергает то, о чем говорил экс-глава ведомства Сегизбаев в ноябре 2016 года. Согласно новой информации, депутаты «Ата-Мекена» не владели акциями сотового оператора.

Абдиль Сегизбаев

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев прокомментировал документы из Белиза сначала изданию Super.kg, а после и радио «Азаттык».

«То, что в “Мегакоме” была коррупция — факт, в ней участвовали некоторые представители “Ата Мекена” — тоже факт. В 2010 году 100% акций не были национализированы, 51% вывели, и это тоже факт. Некоторые депутаты сидят в тюрьме по делу о “Мегакоме” — это тоже факт», — сказал он.

Бывший лидер «Ата-Мекена» Омурбек Текебаев действительно находится в заключении по делу, связанному с компанией «Мегаком», однако его дело совсем не связано с документами из Белиза.

Теперь Сегизбаев настаивает на том, что Белиз не дал точного подтверждения документам, по которым политиков обвиняли в коррупции.

«Мы предпринимали меры для того, чтобы проверить бумаги. К сожалению, получить точный ответ от Белиза оказалось сложно. Мы не смогли получить ответ. Мы называем это «косвенными подтверждениями», мы пытались получить их», — сказал он.

При этом два года назад он настаивал на подлинности документов и ссылался на свои источники, которые не может рассекретить.

Сейчас Сегизбаев говорит, что в 2016 году политиков ни в чем не обвиняли, а проверяли данные. Полученные документы якобы показали, что «в “Мегакоме” есть коррупция».

«Полученные материалы показали, что вокруг “Мегакома” присутствуют коррупционные схемы. На этом основании велась работа и проверка. Позже было возбуждено уголовное дело (…) Если бы не обратили внимание, закрыли на это глаза, то не раскрытыми остались бы многие негативные дела вокруг “Мегакома”», — считает он.

Алмамбет Шыкмаматов

По мнению лидера «Ата-Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, Абдиля Сегизбаева должны привлечь к ответственности. О том, будет ли это сделано, он спросил на заседании фракции — представитель Генпрокуратуры от ответа уклонился.

Депутат Никитенко считает, что у «Белизгейта» был заказчик, которого должны найти правоохранительные органы.

«Все слышали, что Атамбаев говорил о том, что привлечет Сегизбаева, если документы окажутся поддельными. За слова нужно отвечать. Речь идет о чести и достоинстве партии, людях, которые подвергались давлению. Это негативно отражается не только на партиях, но и политической системе», — сказала она.

Белизгейт

В ноябре 2016 года, на волне критики изменений в Конституцию, инициированных президентом Атамбаевым, оппозиционных депутатов обвинили в коррупции.

Глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев предоставил президенту документы, якобы подтверждающие, что «ата-мекеновцы» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов владели акциями «Мегакома» и имеют отношение к несостоявшейся попытке продажи 51% акций сотового оператора.

Тогда глава Госкомитета нацбезопасности утверждал, что документы были получены им из официальных органов Белиза и содержат информацию об офшорной компании Southfield Management Inc., предположительно принадлежавшей сыну свергнутого президента Курманбека Бакиева Максиму.

Эта компания владела более 51 процентом акций сотового оператора «Мегаком», а оппозиционные депутаты якобы владели 22 процентами акций компании.Southfield Management Inc планировала продать акции за сумму более чем 50 миллионов долларов США. Сегизбаев утверждал, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов могли получить выручку от продажи акций «Мегакома». При этом акции сотового оператора так и не были проданы — они были конфискованы в пользу государства.

Получение «официальных» документов активно транслировалось по главному телеканалу страны — КТРК, а в отношении депутатов началась проверка.

Оппозиционеры утверждали, что документы — «грубая подделка», и даже подали в суд на главу ГКНБ Сегизбаева и руководителя аппарата президента Атамбаева Алмаза Усенова. Суд они проиграли.