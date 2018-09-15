Пожар на тканевом рынке на востоке Бишкека начался около 23 часов 14 сентября и только к четырем часам 15 сентября огонь удалось локализовать — пожарные продолжают устранять остатки возгорания и разбирают завалы По предварительной информации в огне никто не погиб.

Сообщение о пожаре на рынке «Мадина» поступило в экстренные службы в 22:53, и спустя пять часов пожарные локализовали огонь. На 9:30 15 сентября пожарные все еще устраняют возгорание и разбирают завалы.

По предварительным данным в огне никто не пострадал.

«Площадь [возгорания] составляет 1500 квадратных метров. Ликвидация продолжается, мы дали локализацию. Основной очаг потушили, не дали распространиться огню дальше», — сказала Kloop.kg пресс-секретарь МЧС Элмира Шерипова.

Сумма ущерба, нанесенного огнем, пока неизвестна.

Точная причина пожара неизвестна — по информации МЧС, причиной возгорания могли стать горевший мусор или короткое замыкание.

«Версию о том, что возгорание возникло из-за горевшего рядом мусора, озвучили сами торговцы. Сгорело 1,5 тысячи квадратных метров складских помещений, в которых хранили ткань и вату. Сейчас на месте идет разбор завалов», — сказал представитель МЧС изданию 24.kg.

По информации милиции, очаг возгорания был расположен на складе тканей, с которым граничит хранилище спирта. Очевидцы писали, что рынок горел с двух сторон.

Во время пожара рынок был оцеплен — тушением занимались шесть пожарных расчетов..

Тогда же к рынку прибыли около сотни сотрудников милиции и машины скорой помощи. Улица 7 апреля была частично заблокирована — движение на ней восстановилось примерно в 3 часа 15 сентября.