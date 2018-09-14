Урок кыргызского языка в одной из бишкекских школ. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Министерство образования меняет методику обучения кыргызскому языку в школах, в которых преподают не на нем. Теперь обучение будет построено на коммуникативной методике — благодаря ей, надеются чиновники, школьники, наконец, по-настоящему заговорят на кыргызском.

Почему это важно: За 27 лет независимости Кыргызстана в стране так и не научились преподавать кыргызский язык для тех, кто не знает его с детства. Чаще всего ученики некыргызскоязычных школ выпускаются из них, не зная государственного языка даже на базовом разговорном уровне.

Судя по всему, власти надеются, что новая методика исправит ситуацию — с 2020 года кыргызский язык планируют сделать обязательным на Общереспубликанском тестировании для выпускников школ, в которых обучают не на кыргызском языке. Читайте об этом подробнее в нашем материале:

Что такое коммуникативная методика?

Ее основа — общение в ситуациях, приближенных к реальным. Учитель придумывает случаи, с которыми ученики могут столкнуться в реальной жизни: разговоры на улице, в магазине, в общественном транспорте и так далее.

Такие занятия будут проводиться в игровой форме. В минобразе говорят, что коммуникативный метод поможет школьникам разрушить языковой барьер, разовьет у них навыки разговорного языка, и восприятия информации на слух.

Что было раньше на уроках кыргызского языка и что будет сейчас?

В минобразе признают, что «раньше с методикой были проблемы». На уроках в основном уделяли внимание теории и грамматике, в итоге многие ученики русскоязычных школ после выпускного почти не знали кыргызского языка.

Часто школьникам задавали пересказ текстов со слишком сложными для них словами — ученики просто заучивали их тексты. В итоге получивший хорошую оценку ученик выходил с урока, не получив самого главного — навыка разговора.

Теперь, считают в министерстве, ученики будут больше разговаривать на уроке. Они смогут рассказать о себе, о каких-либо ситуациях из жизни. Школьники будут работать в группах на всех этапах урока: задавать друг другу вопросы, вступать в дискуссии.

Есть ли учебники по новой методике?

Пока выпустили новые учебники только для пятых и шестых классов. Они поступят в школы в октябре или ноябре.

Если в старых учебниках уроки начинались с теории, то теперь уроки будут состоять из четырех частей: разговор, чтение, письмо и аудирование. Будет больше практических заданий — например, новые слова будут практиковать в диалогах, а после текстов есть упражнения, в которых ученики будут задавать друг другу вопросы.

Авторы новых учебников собрали в них темы, с которыми ученики сталкиваются каждый день: в семье, с друзьями, в магазине, на базаре. Там нет текстов с очень сложными словами.

Еще в этих книгах есть тексты, которые описывают традиции разных народов — чтобы ученики лучше понимали друг друга и уважали чужие обычаи.

Изменения коснутся всех классов?

Нет, пока только пятых и шестых. Потом минобраз выпустит учебники для седьмых, восьмых и девятых классов — они уже написаны, и в 2018-2019 учебном году по ним будут преподавать в пилотных классах. После этого в книгах исправят найденные недочеты, устранят их и выпустят учебники большим тиражом.

После этого начнут составлять учебники для 10-х и 11-х классов.

Будут ли повышать квалификацию самих учителей?

Уже понемногу начали. В 2016 году открылся центр для повышения квалификации учителей, преподающих языки. В прошлом учебном году около 200 учителей уже обучились в нем коммуникативной методике при преподавании неродного для учеников языка. Они уже преподают по-новому.

Эти учителя были из пилотных школ, в которых минобраз еще год назад пробно ввел коммуникативную методику. В этом учебном году в центре будут обучать преподавателей и всех остальных школ — всего их будет около 700. 100 из них — из Бишкека.

Но учиться новой методике учителя будут не только в центре повышения квалификации, но и на ежемесячных методических семинарах — их устраивают местные отделы образования.