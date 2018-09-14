Певица Зере выпустила клип на песню «Кыз», в которой она поёт о том, что девушкам не должны указывать, как им жить. Редакция Kloop.kg посмотрела его и советует вам сделать то же самое прямо сейчас.

Сама песня «Кыз» («Девушка») вышла еще два месяца назад, но только вчера Зере опубликовала клип на нее. В итоге получившаяся комбинация видеоряда и песни получилась манифестом о женских правах и свободах.

Почему?

Фактически, певица призвала не вмешиваться в чужие жизни (особенно, женские), и задалась вопросом: «Почему я должна быть такой, как хочешь ты и многие другие?»

Можно не обращать внимание на неидеальное художественное исполнение клипа и шероховатости в тексте песни, потому что это второстепенное. В случае с «Кыз» важен сам посыл — мы разные и делаем, что хотим: хотим — носим хиджаб, хотим — прокалываем уши, хотим — красим волосы в фиолетовый цвет, хотим — постим в инстаграм селфи, хотим — делаем татуировки. А если вы против того, что мы хотим, то все равно «эпоха пройдет», а «свобода придет».

Вот бы пришло время, эпоха, где не указывают, как жить, Где не говорят: «Сделай так», «Так не делай». Почему я должна быть такой, как хочешь ты и многие другие? Я — человек. Свобода слова со мной.

Сама певица Зере Асылбек сказала журналистке «Клоопа», что не боится критики в свой адрес, потому что любое обсуждение — это прямой путь к прогрессу.

«Люди в начале клипа видят, что я полуголая и формируют у себя в голове мысли о том, что я развратница, и что я плохая. Но к концу клипа они понимают, что у меня благие помыслы. Соответветственно, значит, я не такая уж и плохая теперь. Это процесс уничтожения стереотипа в голове у зрителя», — объяснила певица.

Она сказала, что хотела сделать клип «максимально реалистичным» и показать «самых разных девочек». «Посыл в том, что неважно, из какого ты слоя общества: люби себя, уважай выбор других», — заключила Зере.