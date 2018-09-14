Моя колонка для «Клоопа» о предыдущих, вторых Всемирных играх кочевников вызвала десятки противоречивых комментариев. Меня поддерживали и критиковали за критиканство. Спустя два года я посчитал своим долгом вернуться и отследить динамику – какие недостатки прошлых игр организаторы устранили, а над какими еще надо работать.

На Игры кочевников 2016 года я приезжал как зритель, без билета – тогда моей целью было просто отдохнуть на Иссык-Куле и показать его девушке, а не освещать мероприятие. На игры нынешние я заранее оформил аккредитацию журналиста – от украинского «Громадського радио». Поэтому я не видел их с точки зрения обычного зрителя, зато могу оценивать игр организацию изнутри.

Получить аккредитацию было легко. Достаточно было до 15 августа отправить в кыргызский МИД копию редакционного удостоверения, паспорта, заполненную анкету и фотографию.

Подтверждение пришло через пару дней. За две недели, что оставались до отъезда, мне несколько раз звонил сотрудник кыргызского посольства в Киеве. Спрашивал, договорился ли я о трансфере на Иссык-Куль, подсказывал, с кем связаться.