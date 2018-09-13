ООН признал Кыргызстан страной, где запугивают правозащитников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посещал Кыргызстан в 2017 году. Фото: Султан Досалиев / Пресс-служба президента

Кыргызстан попал в список ООН из 38 стран, в которых есть «акты запугивания и репрессий» правозащитников. В январе 2017 года кыргызские власти назвали один из отчетов правозащитников «экстремистским» — это и стало причиной.

В отчете организации «Бир Дуйно — Кыргызстан» правозащитники описывали права, статус и положение кыргызских мигрантов, трудящихся в России. Они также раскритиковали случаи депортации из России этнических узбеков, которые уехали туда после этнического конфликта на юге Кыргызстана в 2010 году.

Отчет правозащитников был признан «экстремистским» без уведомления организации — на суде не было юристов «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Кроме Кыргызстана в список попали Россия, Турция, Саудовская Аравия, Венгрия, Израиль и другие страны.

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